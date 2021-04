Van 0-2 naar 3-2: Antwerp realiseert ongelofelijke comeback tegen Genk en gaat als tweede de Champions play-off in

Racing Genk leek als tweede de Champions play-off in te gaan, maar kwam op de Bosuil toch nog van een kale reis thuis. Dankzij goals van Lamkel Zé, Mbokani en Batubinsika pakte Antwerp uit met een schitterende comeback. Van 0-2 achter naar een 3-2-zege: zo blijft de Great Old de dichtste achtervolger van Club Brugge.

Een week voor de bekerfinale wilde Racing Genk nog wat vertrouwen opdoen, maar wilde het zeker ook geen risico’s nemen. Ito, die wat sukkelde met de lies, werd toch maar langs de kant gelaten. Voor de rest koos Van den Brom op het veld van Antwerp wel voor zijn type-elf. Vercauteren veranderde tegenover de match op Moeskroen ook amper. Door de schorsing van Le Marchand kwam Lukaku wel terug in de ploeg. De Laet gaf hem vlak voor de aftrap nog wat instructies mee, en dan was het hopen dat de linksback zich herpakte na zijn non-match tegen Anderlecht.

Deze match werd verplaatst naar zaterdag, omdat er zogezegd niks wezenlijks meer op het spel stond, maar vergis u niet: zowel Antwerp als Genk wilde heel graag als tweede de Champions play-off – formerly known as Play-off 1 – in. Genk oogde wel gretiger en duwde Antwerp achteruit. Na enkele hete dagen in het begin van de week – met onder meer het onslag van teammanager Leidgens – was de rust wat teruggekeerd op de Bosuil, maar sommige spelers waren iets té rustig. Voorin kon Lamkel Zé zich in de openingsfase zelden of nooit doorzetten en ook Mbokani werd niet bereikt.

De (schiet)kansen waren voor de bezoekers, maar Bongonda, Thorstvedt, Onuachu en Preciado raakte niet voorbij De Wolf, die evenwel een paar keer niet kon klemmen. En dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Toen Thorstvedt Preciado met een heerlijk hakje vrijspeelde en de Ecuadoriaan – de vervanger van Ito – uithaalde, moest de doelman de bal opnieuw lossen. Onuachu was sneller dan De Laet en tikte de rebound binnen.

Geen dertigste goal

Dankzij de 28ste competitiegoal van de topschutter zat Genk op rozen, maar daardoor liet het Antwerp wel wat meer komen, zo leek het. Niet zo slim, want Heynen, die top aan het spelen was, moest nu foutjes maken en kreeg ook geel, waardoor hij geschorst is voor de eerste speeldag van de play-offs. Refaelov mikte de daaropvolgende vrijschop in de handen van Vandevoordt, maar de thuisploeg werd wel steeds gevaarlijker. Mbokani kopte tweemaal over en eenmaal naast het doel. Lamkel Zé had ook al eens een strafschop geclaimd, maar als er al een duwfout aan te pas kwam, was die niet duidelijk genoeg.

Foto: JEFFREY GAENS

Rusten deden we met 0-1, maar er was vroeg in de tweede helft een alerte Vandevoordt nodig om die voorsprong te behouden. De Laet devieerde een corner van Refaelov richting doel, maar botste op de 19-jarige Limburger. Dat gold ook voor Mbokani, die de bal heel lang kon bijhouden in de zestien meter, maar net niet kon afwerken. Lamkel Zé vroeg met gebaren om een VAR-interventie, omdat hij hands had gezien van Heynen, maar de Kameroener kreeg een gele kaart in de plaats.

Het was wachten op de gelijkmaker, maar na geklungel in de Antwerp-defensie – miscommunicatie vooral tussen Batubinsika en De Wolf – haalde die laatste Onuachu neer en ging de bal logischerwijze op de stip. De Nigeriaan zette de penalty zelf om, goed voor zijn 29ste goal. Graag had hij ook zijn dertigste gemaakt en zo even goed gedaan als Wesley Sonck in 2002, maar Van den Brom haalde hem naar de kant. Ook hij stond immers op één kaart van schorsing. Begrijpelijk, maar of het wijs was, moest blijken. Want niet veel later maakte Lamkel Zé er 1-2 van. Het doelpunt werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar op aangeven van de videoref ging het feestje toch door.

Foto: BELGA

Avenatti nog eens

Met nu ook Miyoshi en Gerkens in de ploeg ging Antwerp vol op zoek naar de gelijkmaker. Refaelov dacht die beet te hebben, maar zijn grondscherend schot spatte uiteen op de binnenkant van de paal. Daar kwam Genk bijzonder goed weg. Het bleef wel spannend en de gelijkmaker viel alsnog. Gouwe ouwe Mbokani tikte een vrijschop van gouwe ouwe Refaelov enig mooi binnen. 2-2 en de Great Old bleef nu maar gaan. Ook de ingevallen Avenatti scoorde in de slotfase ei zo na, Vandevoordt tikte nog net over. Maar op de hoekschop die volgde, kopte Batubinsika zowaar nog de 3-2 binnen. Het was weliswaar met zijn schouder dat de verdediger scoorde, maar dat kon niemand deren. De ongelofelijke comeback was een feit en deed Antwerp bijzonder veel deugd. Genk toch nog met een domper richting bekerfinale.