KV Oostende bijt in het zand: Kustboys geven in allerlaatste seconde twee punten uit handen tegen Standard, dat ongeslagen blijft onder Leye

Tot in de 95ste minuut stond KV Oostende op de vierde plaats. Twee goals van Sakala leken de Rouches zonder punten naar huis te sturen, maar na een zenuwslopend slotoffensief redde Bokadi toch nog een Luiks puntje in de slotseconden. Of hoe de Kustboys bijna echte Stuntboys werden.

Never change a winning team: ’t is een stelling waar ze in Luik en Oostende helemaal anders over denken. Terwijl Blessin enkel de herstelde Hubert terug in doel plaatste, gooide Leye na vier overwinningen op rij de hele ploeg om. Klauss, Amallah, Lestienne, Gavory en Raskin kregen allemaal rust, en een vinnig Oostende profiteerde binnen de tien minuten. Bataille legde na een mooie rush perfect terug op Sakala, die al vroeg de score mocht openen. Standard was ondertussen wakker geschud en trok nadrukkelijk naar voor: een nederlaag aan zee was geen optie. Twee keer was Muleka gevaarlijk: eerst met een schot, daarna miste hij net een voorzet van Cimirot. Met 70 procent balbezit hadden de Rouches de match steeds meer in handen, Oostende speculeerde met de grijns op de counter. Op een van zo’n gevaarlijke tegenaanvallen moest Bodart een schot van Gueye uit de hoek halen.

Spectaculair begin en einde van tweede helft

Een uiterst aangename eerste helft had uiteindelijk nog niets beslist, want net na de rust bakten de Luikenaars Oostende een koekje van eigen deeg. Leye gooide Amallah en Klauss in de strijd, en die forceerden Hubert meteen tot een save. Balikwisha was uitstekend gevolgd om de rebound te netten vanuit een scherpe hoek. Een verdiende gelijkmaker voor Standard, dat zichzelf net na het uur wel vrolijk in de voet schoot. Cimirot blunderde als miniem op een lange haal van Hjulsager, Sakala twijfelde oog in oog met Bodart niet: de tweede voor de kwieke spits. Met elf competitiegoals en een contract tot het einde van het seizoen wordt de Zambiaan straks grof wild op de transfermarkt. Na 70 minuten had Standard alle vijf wissels al opgebruikt: Leye gooide met Lestienne en Raskin werkelijk al z’n troeven in het spel. Standard zag de hoop op een perfect rapport voor de nieuwe coach verder wegglijden. En Oostende? Daar rook men, na de winst op Antwerp, een nieuwe stuntzege. Sakala vergat na een lange rush om de wedstrijd volledig dood te maken: zijn schot ging voorlangs.

Bijna werden de Kustboys zowaar echte Stuntboys, maar na torenhoge druk en een heus slotoffensief slaagde Standard er toch in om een puntje mee te graaien na een doelpunt in de laatste seconden van Bokadi. Bij KVO ging iedereen tegen de mat: een nieuwe stunt glipte als zand tussen de vingers. Standard blijft ook na vijf matchen ongeslagen onder Leye, al kneep het aan zee stevig de billen dicht.