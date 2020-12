STVV wint tegen Zulte Waregem voor eerst dit seizoen buitenshuis en is niet langer alleen laatste

STVV heeft met het oog op de degradatiestrijd een erg belangrijke driepunter gepakt. Het ging na een goals van Suzuki en Caufriez verdiend met 0-2 winnen op bezoek bij Zulte Waregem. Dankzij de zege benen de Limburgers in het klassement Moeskroen bij. Zulte Waregem blijft hangen op een veertiende plaats.

Zulte Waregem - STVV, dat was een duel tussen de nummer veertien en de nummer laatst in de rangschikking. De belangen waren dus voor beide ploegen groot. Francky Dury moest noodgedwongen enkele wissels doorvoeren in vergelijking met de gewonnen partij op Antwerp. Zo was De Bock geelgeschorst en was Deschacht geblesseerd. Pletinckx en Bianda kwamen in hun plaats. Ook Chory raakte niet fit, waardoor Jelle Vossen het vanaf de aftrap mocht proberen.

STVV, wiens midweekmatch tegen Beerschot uitgesteld werd, zag Moeskroen deze week een puntje uitlopen. Mits een zege kon het de Henegouwers wel bijbenen. In vergelijking met de nederlaag tegen Charleroi voerde Peter Maes één wissel door: Konaté verving de geschorste Asamoah.

Foto: Vincent Van Doornick / Isosport

Hoofdrol voor de VAR

De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor de bezoekers. STVV-doelman Schmidt talmde te lang bij een terugspeelbal en schoot het leer pardoes tegen Jelle Vossen aan. De bal hobbelde binnen, maar gelukkig voor de Japanse goalie kreeg Vossen de bal tegen de arm, waardoor scheidsrechter De Cremer de goal op aangeven van de VAR afkeurde.

Even later kwam STVV opnieuw goed weg: Pletinckx verstuurde een perfecte lange bal op Bruno en Caufriez ging riskant in de tackle. De Cremer oordeelde dat het geen strafschop was, maar de VAR riep hem opnieuw naar het scherm. De Cremer bleef echter bij zijn standpunt. Bijna kreeg Essevee helemaal het deksel op de neus, maar gelukkig voor de thuisploeg kwam diezelfde Caufriez net niet bij een afgeweken voorzet van Colidio.

Ondertussen had Maes wel al een eerste wissel doorgevoerd: Sankhon, die al vroeg geel pakte, werd nog voor het half uur naar de kant gehaald voor Garcia. Het leek te renderen, want in het slot van de eerste helft kwam STVV opzetten via Nazon en Suzuki. Een doelpunt leverde het evenwel niet op.

Bianda schlemiel

Dury greep in bij de rust en bracht de kwieke Srarfi in de ploeg ten koste van Kainourgios. Beide ploegen probeerden net als in de eerste helft de bakens wel te verzetten, maar speelden allebei net niet zuiver genoeg om tot kansen te komen. Toch was daar plots de goal. Caufriez rukte goed op in de rug van Bianda en legde de bal uitstekend achteruit tot bij Suzuki. De Japanner had de hoeken voor het uitkiezen en plaatste de bal voorbij Bostyn: STVV op voorsprong.

Foto: Photo News

Meteen maakte Zulte Waregem het zichzelf nog een pak moeilijker: Bianda pakte domweg een tweede geel en zoals dat dan gaat in het voetbal, moest de Franse verdediger met rood van het veld. Ondanks de numerieke minderheid moest de thuisploeg dus komen. Het speelde echter te slordig om de STVV-verdediging uit verband te spelen. Het waren zelfs de Limburgers die het meest aanspraak maakten op een goal: Colidio kapte zich vrij en bediende Cacace, maar Bostyn hield zijn ploeg in de wedstrijd met een goede redding. Ook op een trap van Garcia stond hij pal.

Zulte Waregem probeerde nog, maar kon Schmidt nooit meer in verlegenheid brengen. In het absolute slot zette Caufriez zelfs nog de bevrijdende 0-2 op het bord. STVV pakte zo zijn eerste overwinning onder Peter Maes, tevens de eerste uitoverwinning van het seizoen. Het heeft nu veertien punten. Dat zijn er evenveel als Moeskroen, dat voorlaatste stond. Zulte Waregem blijft ter plaatse trappelen en staat nog steeds slechts veertiende.

Foto: Dick Demey

Foto: Dick Demey