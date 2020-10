Standard laat leidersplaats liggen op bezoek bij STVV, dat drie gouden punten pakt

Standard kon leider worden in de Jupiler Pro League, maar heeft die kans laten liggen op het veld van STVV. De Rouches gingen met 2-0 de boot in en blijven zo na de Europese nederlaag tegen Rangers met een nieuwe kater achter. Voor STVV zijn het drie gouden punten: De Kanaries springen over KV Mechelen en Zulte Waregem naar de dertiende plaats, die ze delen met AA Gent.

De bekritiseerde Muscat kon tegen Standard weer een beroep doen op doelman Daniel Schmidt en aanvoerder Steve De Ridder. Filippov begon als nummer tien, achter diepe spitsen Suzuki en Nazon.

Standard moest het doen zonder de positieve coronagevallen Lestienne, Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Sissako, Tapsoba en Shamir. Laifis ontbrak wegens ziekte, dus kregen we voor het eerst basisplaatsen voor Jans en Sylvestre en greep trainer Montanier terug naar een viermansdefensie.

Dramatische avond voor Standard

Zonder al dat volk beleefde Standard een dramatische avond op Stayen. De thuisploeg zette hoog druk. Academisch was het allemaal niet bij de Kanaries maar ze toonden veel vechtlust. Suzuki was tot zijn vervanging bijvoorbeeld overal te vinden. De Japanse spits kreeg na 9 minuten ook een prima kopkans, maar mikte richting cornervlag.

STVV gaf zelf amper iets weg. In de eerste helft mikte Gavory een vrije trap over het doel van Schmidt. Verder waren er nog wat voorzetten in niemandsland. Niet dat de Truienaren zelf veel gevaar stichtten, maar ze toonden zich wel efficiënt. In de 37ste minuut zette Filippov met een no-look pass Nazon vrij voor doel. De Haïtiaan schoot onhoudbaar de 1-0 binnen.

Foto: JEFFREY GAENS

In het tweede bedrijf speelde STVV een pak lager. Omdat Standard technisch ongekend slordig was, kwam het nauwelijks in gevaar. De Rouches speelden hun slechtste wedstrijd van dit seizoen en kwamen op het uur goed weg toen Buatu na een hoekschop de paal trof.

Verwoestende uithaal De Ridder

Standard voelde dat iets moest gebeuren en probeerde de match in handen te nemen. Schmidt had echter weinig moeite met de poging van Amallah en duwde in corner. Even later moest de Japanse doelman al meer van zijn kwaliteiten aanspreken om Amallah, die alleen op doel afstormde, van de gelijkmaker te houden.

Net toen STVV het lastiger leek te krijgen, zorgde de uitstekende De Ridder voor de verlossing. De aanvoerder draaide zich knap vrij en haalde verwoestend uit. Bodart was kansloos: 2-0.

Op een naast geplaatste poging van Bastien na kon Standard geen vuist meer maken. STVV speelde de match vrij simpel uit en boekte zo de tweede overwinning van dit seizoen. Muscat redde zijn vel. Standard kon voor de elfde keer op rij niet winnen op Stayen en liet zo na om alleen op kop te komen.