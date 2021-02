Anderlecht doet gouden zaak met verdiende zege in Genk en wipt naar vierde plek

Anderlecht heeft zijn eerste uitzege in de competitie sinds 23 oktober geboekt. Na een sterke partij – vooral in de eerste helft maakten de jongens van Vincent Kompany indruk - ging paars-wit verdiend met 1-2 winnen op het veld van Racing Genk. Anderlecht staat opnieuw in de top vier en nadert tot op twee punten van de Limburgers.

Nog geen twee minuten waren we bezig of Racing Genk stond al op voorsprong. El Hadj legde ongelukkig breed op Miazga, die stond te slapen en Bongonda zomaar tussen zichzelf en de bal liet glippen. Bongonda kon alleen op Wellenreuther afstormen een trapte via de RSCA-doelman tegen de netten. Een droomstart voor Genk.

Eens het op voorsprong stond, liet Genk de bal aan paars-wit. De bezoekers combineerden niet slecht, maar het bleef in eerste instantie bij mini-kansjes van Nmecha, Bruun Larsen en Amuzu. De mannen van John van de Brom lieten Anderlecht echter steeds hoger komen, en riepen zo het onheil over zich af. Na een kleine twintig minuten legde Amuzu aan van ver. Zijn uitstekend schot strandde op de paal, maar belandde via de rug van doelman Vukotic alsnog in doel. 1-1.

El Hadj zet Anderlecht op voorsprong

Anderlecht duwde meteen door en kwam drie minuten later al op voorsprong. Sambi Lokonga bediende met een slim boogballetje El Hadj, die zijn behendigheid demonstreerde. Het achttienjarige talent plukte de bal gecontroleerd uit de lucht en joeg het leer prachtig voorbij Vukotic voor de 1-2. Wat een ommekeer. Roberto Martinez zag vanuit de tribune dat het goed was.

Foto: BELGA

Genk kon niet antwoorden, paars-wit bleef domineren, hoewel het minder de bal ging opeisen. Kort voor de rust werd het ei zo na 1-3. Eerst strandde een schot van Larsen, die op links aan het dribbelen ging, op Vukotic. Nog in dezelfde fase redde Lucumi een bal van Cullen van de doellijn. Ook Nmecha kreeg nog voor de pauze zijn kans, maart kopte een voorzet van Murillo ruim over.

Strafschopfases

Ook na de pauze bleef het betere voetbal van Anderlecht komen, maar het was wachten op uitgespeelde mogelijkheden. De eerste kans van de tweede helft viel zelfs aan de overkant te noteren toen Genk eindelijk nog eens in de buurt van Wellenreuther kwam. Onuachu stond op de juiste plaats om op doel te koppen, maar mikte over. Bij paars-wit was het invaller Mukairu die als eerste een poging ondernam, maar zijn schot van ver ging meer dan twee meter naast. Diezelfde Mukairu kreeg iets voorbij het uur een nog veel grotere kans, maar hij treuzelde en trapte op Vukotic.

Foto: JEFFREY GAENS

Vanaf het midden van de tweede helft werd Genk wakker en zakte Anderlecht steeds meer in. Het werd dan toch nog spannend. Bongonda wilde een strafschop toen hij een duw kreeg van Sambi Lokonga, maar scheidsrechter Bram Van Driescche zag er geen graten in. Niet veel later claimde Sambi op zijn beurt een penalty na een duw van Thorstvedt, maar opnieuw was er weinig aan de hand.

In het slot kreeg invaller Dessers nog een dikke kans op de gelijkmaker. Op aangeven van Ito kon hij op doel koppen, maar hij besloot over en stond bovendien buitenspel. Verder leidde het slotoffensief van een al bij al pover Genk niet, Anderlecht nam verdiend de drie punten mee naar huis.