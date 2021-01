Lang doet het licht uit: moedig Cercle verliest derby tegen zakelijk Club (1-2), waar ook Mechele alweer scoort

Een moedig Cercle Brugge was donderdagavond niet opgewassen tegen grote broer Club, dat voor de tweede keer in vijf dagen een achterstand ongedaan maakte. De jarige Mechele - tegenwoordig engelbewaarder bij blauw-zwart - wiste op z’n verjaardag de 1-0 van Musaba uit, Lang legde de winning goal binnen. De leider houdt zo twaalf punten voorsprong op Genk terwijl Cercle nog steeds in vieze papieren zit.

Bij Cercle werd niet geraakt aan de formatie die op Kortrijk de zege pakte. Drie verdedigers dus, al verving Taravel de geschorst Marcelin. Clement - Philippe, welteverstaan - had weinig redenen om te wijzigen na de sterke match tegen Genk. Hij startte opnieuw met aanvalslinie De Ketelaere, Dost en Lang, maar het was Cercle dat ondanks het blauw-zwart overwicht de beste kansen versierde. Op het kwartier moest Mignolet redding brengen met de voet op een uitstekende kans voor Pavlovic, daarna probeerde Vitinho het met een plaatsbal richting de verste hoek. Twee waarschuwingen die Club niet au sérieux nam, want op het halfuur klom de Vereniging op voorsprong. Een voorzet belande met wat geluk in de voeten van Musaba, die van dichtbij via Mignolet kon binnen knallen. Club had tot dan te traag en ongeïnspireerd gevoetbald: indien het Genk op twaalf punten wou houden, moest het gewoon veel beter.

Dat beseften de mannen van Clement ook: blauw-zwart draaide de gaskraan open. Eerst miste Dost een dot van een kans van dichtbij - Didillion kon net keren met de voet - maar luttele minuten schoot Mechele - tegenwoordig de engelbewaarder van Club - te hulp. Kossonou toonde een sterk staaltje technisch vernuft in de zestien en legde de bal op het hoofd van Mechele, die voor de tweede keer in vijf dagen scoorde. Op de koop toe vierde de Rode Duivel ook nog eens zijn 28ste verjaardag donderdag: een mooi geschenk aan zichzelf. Club vond zichzelf terug en probeerde nog op voorsprong te klimmen voor de rust. Het combineren ging beter - Dost kon net de voorzet van De Ketelaere niet raken. Maar scoren lukte niet meer: 1-1 aan de rust.

Foto: BELGA

Tweede kopie van de eerste helft

Copy paste: de tweede helft begon zoals de eerste. Club kwam met het initiatief, Cercle bleef goed staan. Een eerste goede poging van Vormer werd na een mooie actie van De Ketelaere nog afgeblokt, op het uur was het wél prijs. Vanaken brak de groen-zwarte verdediging open met een prima bal in het straatje op Dost, die samen met Lang op Didillion af mocht. De goaltjesdief fungeerde nu als aangever en liet de ex-Ajacied zijn achtste competitietreffer van het seizoen scoren. De VAR checkte even op offside, maar Lang bleef perfect achter de bal. Club zette zo een tweede match op rij een achterstand recht. Doelpuntenmaker Lang werd overigens zo goed als meteen gewisseld voor Okereke: Clement weet dat Club zondag een linke pot tegen Standard te wachten staat.

Cercle had wat tijd nodig om op adem te komen, maar tijdens het slotkwartier vond het toch nog een beetje vuur in de zoektocht naar een gelijkmaker. Zo moet Mignolet nog tussenkomen op een vlam van Hotic. Aan de andere kant werd de 1-3 van Okereke nog afgekeurd voor buitenspel. Club kreeg het tijdens de blessuretijd nog even heet, maar hield de zege ‘op verplaatsing’ zakelijk binnen. Zo blijft de voorsprong op Genk twaalf punten, terwijl Cercle onderin nog steeds in vieze papieren vertoeft.