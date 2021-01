Zulte Waregem pakt twaalf op twaalf, Waasland-Beveren is de nieuwe rode lantaarn na pandoering

Zulte Waregem zet zijn opmars gewoon verder. Essevee pakte tegen Waasland-Beveren (1-5) zijn vierde zege op rij en springt zo over Kortrijk naar een voorlopige negende plaats in het klassement. Bruno en Kianourgios scoorden elk twee keer voor de bezoekers. Frey scoorde nog tegen vanop de stip. Door deze nederlaag en de zege van Moeskroen is Waasland-Beveren de nieuwe rode lantaarn.

Bij de thuisploeg voerde T1 Nicky Hayen maar liefst vijf wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen Standard. Zo was er meteen een basisplaats voor de Duitse aanwinst Felix Bastians. Ook Miguel Vieira kreeg zowaar zijn eerste basisplaats van het seizoen. De Limburger hekelde vooral het gebrek aan diepgang tegen Standard en dropte Efford opnieuw in de ploeg ten koste van Koita, de laatste weken toch man-in-vorm op de Freethiel. Door de blessures van Jelle Vossen en Tomas Chory koos Francky Dury verrassend voor de Griek Kainourgios diep in de spits. Op links kwam De Smet in plaats van Dompé.

In de openingsfase ging het spel goed op en neer. Beide ploegen brachten goed voetbal op de sneeuwvrije mat, zonder veel uitgespeelde kansen. Na tien minuten testte Opare voor het eerst de vuisten van doelman Jackers. Maar het was Waasland-Beveren dat het dichtste bij het openingsdoelpunt kwam. Vieira knikte recht op doelman Bostyn. Zulte Waregem kwam met de schrik vrij.

Het bleek het signaal voor de bezoekers om een versnelling hoger te schakelen. Na een slechte uittrap van Jackers ging het plots snel. Govea stak Bruno het straatje in. De spits twijfelde niet en verschalkte Jackers met een harde overhoekse knal. Waasland-Beveren opnieuw op achterstand. Opnieuw na een individuele fout. De zoveelste al dit seizoen. De bezoekers hadden bloed geroken en wilden de voorsprong graag verdubbelen. Vooral Bruno had plots de smaak te pakken. Hij krulde het leer richting de verste hoek, maar Vieira bracht redding met het hoofd. Waasland-Beveren zag sterretjes.

Op het half uur stak de thuisploeg toch de neus nog eens aan het venster. Sinani vond de inlopende Leuko, maar de Kameroense verdediger vond doelman Bostyn nog op zijn weg. Neen, Waasland-Beveren speelde na het openingsdoelpunt amper nog iets klaar. Zulte Waregem verdubbelde zelfs de voorsprong via Kainourgios na een heerlijke voorzet van De Bock. Als een volleerde spits dook de Griek op in de rug van Bastians en liet Jackers kansloos.

Hayen besloot bij de rust in te grijpen en koos vol voor de aanval. Koita en Faucher kwamen in de ploeg voor Wuytens en Sinani. En die aanpak rendeerde snel. Frey ging neer in de zestien na een lichte tik van Seck. Ref Van Driessche twijfelde niet en wees naar de stip. De Zwitserse knalde binnen. Het was nog maar de eerste strafschop voor Waasland-Beveren dit seizoen. Wie dacht dat we opnieuw een match zouden krijgen, kwam bedrogen uit. Zulte Waregem ging op zoek naar een derde doelpunt. Doelman Jackers hield zijn ploeg in de match met twee reddingen op Bruno. Al kwam die eerste kans wel na een nieuwe, slechte uittrap van Jackers. Aan de overkant stond Bostyn ook goed te keepen. Hij stond pal op een schot van Frey. Maar de gelijkmaker hing niet echt in de lucht. Bruno besliste uiteindelijk de wedstrijd. Kainourgis snoepte de bal af van Mertens, al dan niet foutief. De Smet legde terug tot bij Bruno, die maar had binnen te tikken. Wedstrijd gespeeld. Waasland-Beveren moest de kelk tot de bodem ledigen. De bezoekers kregen een strafschop na handspel van Vieira in de zestien. Jackers redde de elfmeter van Bruno. Kainourgios duwde de rebound binnen. Dury gunde in het slot nieuwkomer Sylla nog zijn eerste minuten. Armenakas zette de 1-5 eindstand op het bord.

Waasland-Beveren is door deze nederlaag en de zege van Moeskroen de nieuwe rode lantaarn in 1A. Dinsdag wacht een levensbelangrijke match tegen Moeskroen. Zulte Waregem zet zijn opmars gewoon verder en staat op een voorlopige negende plaats op twee punten van Oostende en OHL.

Waasland-Beveren: Jackers, Leuko (63’ Mertens), Wuytens (46’ Koita), Vieira (87’ Schoonbaert), Bastians, Khammas, Heymans, Sinani (46’ Faucher), Bertone, Efford, Frey (87’ Jubitana)

Zulte Waregem: Bostyn, Opare, Humphreys, Deschacht, De Bock, Marcq (87’ Sylla), Govea (87’ Armenakas), Seck, Bruno, Kainourgios (84’ Pletinckx), De Smet (79’ Dompé),

Toeschouwers: geen

Doelpunten: 26’ Bruno (Govea) 0-1, 37’ Kainourgios (De Bock) 0-2, 48’ Frey (strafschop) 1-2, 70’ Bruno (De Smet) 1-3, 78' Kainourgios (geen assist) 1-4, 90'+2' Armenakas (geen assist) 1-5

Gele kaarten: 68’ Efford, 75’ Vieira, 81’ Humphreys

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Van Driessche