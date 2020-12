Het definitieve einde van Philippe Montanier? Standard lijdt vierde nederlaag op rij tegen STVV, dat niet langer alleen laatste is

STVV heeft in de degradatiestrijd een heel goede zaak gedaan. De Kanaries gingen op het veld van Standard winnen met 1-2 en smeerden de Rouches zo een vierde opeenvolgende nederlaag aan, waardoor de grond onder de voeten van coach Philippe Montanier nog wat heter wordt. STVV moest bijna de hele tweede helft met z’n tienen spelen na een rode kaart van Caufriez.

Bij Standard startte Muleka in de spits, ook Carcela stond aan de aftrap in de match die Montanier aan zet moest houden op Sclessin. Sint-Truiden kon weer rekenen op Asamoah op het middenveld, Caufriez begon zoals verwacht op rechts. Hij zette zich in de eerste minuut ook al meteen succesvol door op zijn flank, alleen kwam de voorzet niet aan.

Na de tweede actie van STVV was het wel al raak. Suzuki profiteerde van een blunderende Bokadi en legde breed voor Nazon, de Haïtiaan tikte makkelijk de 0-1 binnen. De sirenes loeiden letterlijk én figuurlijk in de Luikse buurt van Sclessin.

Foto: BELGA

Standard antwoordde wel, Schmidt had een goeie reflex in huis op een uithaal van Carcela. Sint-Truiden bleef ook prikken. Wederom Caufriez zette de linkerflank van Standard in de wind, Nazon stak zich dit keer iets te fel weg om te kunnen scoren. STVV bleef gevaarlijk, Colidio mikte een afvallende hoekschop eerst nog op een Luikse muur. Op de corner die volgde, schilderde Garcia het leer perfect op het hoofd van Suzuki, die Bodart overhoeks te grazen nam. Erg zwak verdedigd van Standard, wel 0-2.

Nog bleef Sint-Truiden de gevaarlijkste ploeg. Alweer Caufriez trok de motor op gang, hij haalde zelf verrassend uit, Bodart redde dit keer met wat geluk. Ook toen Colidio alleen op de doelman af mocht, hield Bodart Standard min of meer levend. Eén keer waren de Rouches nog dicht bij een doelpunt voor de rust. Carcela vond Schmidt opnieuw op zijn weg, bij STVV werd hevig geprotesteerd voor een voorafgaande fout op Teixeira.

Foto: BELGA

STVV met tien man

Philippe Montanier bracht met Tapsoba en Balikwisha meteen twee verse krachten na de kampwissel. Opschudding kwam er vooral toen Caufriez stevig doorging op de knie van Gavory. Rood voor Caufriez zowaar, STVV moest nog meer dan een half uur verder met tien man. Even later was scheidsrechter D’Hondt minder streng voor de Kanaries toen Colidio contact had met Tapsoba in de zestien. Geen penalty, tot ontsteltenis van de thuisploeg.

Foto: JEFFREY GAENS

Peter Maes nam het zekere voor het onzekere en haalde Asamoah - die ook al met geel achter zijn naam stond - naar de kant voor Konaté. Montanier koos ook voor wissel drie en vier. Avenatti moest mee oorlog maken op de hoge ballen in de box. De terugkeer van Standard werd helemaal ingezet, Muleka buffelde de 1-2 voorbij Schmidt.

De Luikenaars gingen steeds heviger op zoek naar de gelijkmaker. Intussen vergat Sint-Truiden de match helemaal in de plooi te leggen vanuit de tegenaanval. Colidio’s schot miste richting. STVV bleef knokken. Schmidt werd nog de held na een knappe parade in de slotminuut. Met wat geluk pareerde hij de kopstoot van Laifis. De tweede uitoverwinning op rij was zo een feit voor de Limburgers. Sint-Truiden beent in de rangschikking voorlopig KV Mechelen en Moeskroen bij.

Foto: BELGA

Foto: JEFFREY GAENS