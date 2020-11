KV Mechelen en Charleroi delen de punten na swingend scoreverloop

Soms hoeft een wedstrijd geen winnaar te kennen. Zeker niet wanneer je als neutraal voetballiefhebber zes goals te zien krijgt. KV Mechelen en Charleroi zorgden in de opener van speeldag 12 voor een verrukkelijk voorspel, maar moesten elk met een punt tevreden zijn.

Malinwa deed het zoals LASK een dag eerder op de Bosuil. Niet met negen Oostenrijkers in de basis, wel met negen Belgen. Defour en Walsh bleven staan na hun debuut van vorige week. Die laatste verhuisde naar de linksachter, waardoor Bijker moest wijken. Geen prettige vaststelling voor de Nederlander wetende dat straks met Wernersson nog een extra concurrent terugkeert uit quarantaine. Bij Charleroi ontbrak Berahino, die zijn hoogzwangere vrouw bijstond in het ziekenhuis. De Burundees is niet aan zijn proefstuk. In 2018 verwelkomde hij al drie baby’s bij drie verschillende vrouwen, en dat op nauwelijks zes weken tijd. Van torinstinct gesproken.

Geofke Boem Boem

Ook het vizier van Hairemans stond op scherp. Nochtans had de thuisploeg de partij behoudend aangevat. “We willen niet in de val van Charleroi trappen”, liet Vrancken in aanloop naar de opener van speeldag 12 verstaan. Niet toevallig volgde het eerste gevaar op een stilstaande fase. Fall beroerde een vrijschop van Hairemans met de arm. Dat had de pijlsnelle winger beter niet gedaan. Geofke Boem Boem mocht in het halve maantje hernemen en fusilleerde het doel van Penneteau. Een schicht aan 132 km per uur, recht richting winkelhaak.

De Zebra’s moesten hierdoor snel uit hun schulp kruipen, en deden dat ook. Morioka schilderde een vrijschop op de knikker van clubtopschutter Rezaei, die zijn zesde competitiegoal binnenkopte. Verbijstering alom bij de Mechelse achterhoede. Het armengezwaai richting grensrechter bracht geen zoden aan de dijk, want Kabore had de buitenspelval opgeheven. Een jeugdzonde van de negentienjarige Burkinees. Het zou helaas niet de enige zijn.

Foto: BELGA

De wedstrijd kon absoluut bekoren, met een doelpunt om de tien minuten. Op het halfuur achtte De Camargo zijn moment gekomen. De jubilaris werd uitstekend aangespeeld door Hairemans en verraste Penneteau met een schot vanop circa 25 meter. De Braziliaanse Belg had geen betere ingeving voor zijn 600ste profwedstrijd kunnen bedenken. Charleroi was even van slag, en mocht blij zijn dat de schade halfweg beperkt bleef. De Camargo, Storm en zeker Defour lieten een wenkende kans op de 3-1 liggen.

Pittiger Charleroi

We kunnen al raden met welke peptalk de geagiteerde Belhocine zijn manschappen op scherp zette tijdens de rust. De Carolo’s kwamen met een ander gelaat uit de kleedmaker. Nicholson miste onbegrijpelijk bij hetzelfde doel waar eerder dit jaar ook Vranckx de mist inging, maar de gelijkmaker hing wel in de lucht. Die kwam er uiteindelijk op een hoekschop. Onder druk van Willems verschalkte Vanlerberghe zijn eigen doelman.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, zette Kabore met een blinde terugspeelbal de bezoekers op weg naar de 2-3. Gholizadeh strafte de flater genadeloos af. Mechelen zette nu alles op alles om minstens een punt thuis te houden. Willems stak een arm uit naar het schot van Storm, waardoor de bal na tussenkomst van de VAR op de stip ging. Van Damme stuurde Penneteau de foute kant uit.

Deze spektakelmatch kreeg zo een logische 3-3 einduitslag. KV Mechelen raakt niet weg uit de onderste gelederen. Charleroi van zijn kant moet mogelijk zijn leidersplaats afstaan.