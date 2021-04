KV Oostende blijft steken op gevleid puntje tegen Cercle en kon Anderlecht nooit doen bibberen

Anderlecht heeft geen seconde moeten bibberen: een flets KV Oostende strand na 34 speeldagen op z’n limiet en de vijfde plaats. Cercle gaf in extremis nog de zege uit handen aan zee (1-1) en trekt met een puntje op vakantie. Als Oostende straks geen mal figuur wil slaan in de Europe play-offs, moet het zich twee weken fysiek en mentaal herbronnen. Want het bobijntje is fysiek en mentaal eventjes helemaal op.

De Champions’ play-off: mathematisch kon het nog. Maar aan zee voelde je aan alles dat het geloof in een mirakel al een tijdje begraven was op het strand. Anderlecht moest verliezen op STVV: niemand die daar geld op durfde verwedden. En dan had Oostende zélf nog een zege tegen Cercle Brugge. Op papier een haalbare opdracht, in de praktijk een vergiftigd geschenk. Groen-zwart was gered en wou het seizoen in schoonheid afsluiten, bij Oostende was de aanvalslinie te fel onthoofd om Cercle echt te verontrusten. Sakala zat op de bank na een blessure en zeg dat zijn vervanger Thiam voor de rust de grootste kans alleen voor Bruzzese miste. Vijf zo’n kansen zouden er niet meer volgen: KVO bleek vijftig tinten grijs. Dat Anderlecht intussen niet voorbij STVV raakte, werkte evenmin inspirerend. Een flauw 0-0 aan de rust was het resultaat.

Verschaeren doet het licht uit in Limburg

Na 34 speeldagen op de limiet zit KV Oostende op z’n tandvlees, en de opdracht werd er niet makkelijker op toen Ugbo kort na de rust de 0-1 scoorde nadat de VAR de grensrechter zelf had teruggefloten. Offside bleek uiteindelijk een correct doelpunt. KVO mocht ook nog de beide handen kussen dat een pegel van Deman op de lat uiteen spatte. Sakala stond dan al op het veld en moest de Kustboys een tweede adem geven. De Zambiaan kreeg al snel een kans op de gelijkmaker van dichtbij, Bruzzese lag opnieuw dwars. Al bij al hield Cercle eigenlijk makkelijk stand, want ideeën waren er bij de thuisploeg amper. En dat zorgde voor frustratie Het slotkwartier ging in, her en der werden woorden geroepen die niet voor publicatie waren. ’t Was gewoon het dagje niet van Oostende.

De match werd eigenlijk volledig dood gedaan door Verschaeren: die verzekerde Oostende van een vijfde plaats met een goal op Stayen. Ondertussen had Blessin nog een driedubbele wissel doorgevoerd, maar ook dat bracht geen beterschap. Cercle leek zonder al te veel moeite de zege veilig te stellen: het kwam zelfs nog dicht bij de 0-2 na een knal op de paal van Musaba. Uiteindelijk gaf het de zege zélf nog uit handen toen Kvasina in de blessuretijd een zwieper van Hjulsager in doel kopte. En moest Boonen niet eigenzinnig zijn geweest voor het doel een minuutje later, zat de winning goal er zelf nog in. Al had dat compleet overdreven geweest. Oostende strandt na een wonderseizoen op de vijfde plaats en mag daar terecht fier op zijn. Maar als het straks nog Europees voetbal wil halen, moet het zich de komende twee weken mentaal én fysiek opladen.