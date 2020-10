Club Brugge glijdt uit aan Den Dreef: doelman Romo matchwinnaar na 2-1-zege

Club Brugge staat opnieuw met de voetjes op de grond: het verloor verrassend met 2-1 op OHL. Bij de thuisploeg was de champagne achteraf voor doelman Romo: die ranselde kans na kans voor blauw-zwart uit zijn doel. Mercier maakte na de rust, na tussenkomst van de VAR, de winning goal. Voor Club is het eerste nederlaag in zeven matchen.

Een nieuwe week, een nieuwe penaltydiscussie bij Club Brugge. Nadat gans blauw-zwart verbolgen was over de late gelijkmaker vanop de stip op Standard, maakte Philippe Clement zich ook aan Den Dreef woest. Club Brugge had halverwege de eerste helft wel controle zonder echt uitgespeelde kansen, tot Maertens op een voorzet plots een por kreeg van Sobol. Boucaut twijfelde niet: penalty. Minuten daarvoor liet de referee doorspelen toen Vanaken in een soortgelijke fase tegen de grond ging. “Het is elke week hetzelfde, en dan moet je vijf dagen wachten op een uitleg”, riep Clement door het lege stadion. Henry liet het niet aan zijn hart komen en stuurde Horvath naar de verkeerde kant: 0-1. Club, dat zonder Deli, Dennis, De Ketelaere en Vormer aantrad met het oog op de CL-match tegen Lazio van woensdag, moest achtervolgen.

Henry faalde niet vanop de stip Foto: Vel

De mannen van Clement beslisten om een tandje bij te steken. Eigenlijk kon Club aan de rust al een comfortabele voorsprong opgebouwd hebben, maar bij OHL stond doelman Romo uitstekend te keepen. Eerst hield hij een listig schotje van Badji uit zijn doel, daarna was Romo ook bij de pinken op uitstekende kansen voor Vanaken en Mata.

Kort voor de rust moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen toen Club een strafschop kreeg. Vanaken werd geduwd in de rug, en Boucaut kon haast niet anders dan de bal ook aan de overkant op de stip te liggen. Met goedkeuring van Vanaken mocht Lang, die zijn eerste basisplaats te pakken had, aanleggen. De Nederlander duwde zijn eerste in Brugse loondienst keurig in het hoekje. Nog voor de rust zag de miljoenenaanwinst zijn stiftballetje alleen voor Romo nog op de binnenkant van de paal belanden. Dat gebeurde na knullig Leuvens balverlies. OHL bijna in de touwen.

Lang treft raak vanop de stip Foto: Isospor

Deksel op de neus

Club had zin om de klus na de rust snel te klaren. Lang kreeg na een misverstand bij OHL alweer een prima kans op de 1-2, alwéér lag Romo in de weg. Het cliché van het deksel en de neus dook plots op: na wat geharrewar bij Club achterin, stond Mercier plots alleen voor de neus van Horvath. Zijn gekruist schot lag prima in de hoek, al bleek er eerst sprake van buitenspel. De VAR corrigeerde: 2-1 vanuit het niets voor OHL, en Club mocht herbeginnen.

Clement moest zowaar Vormer en De Ketelaere brengen om de meubelen te komen redden. Want het plannetje bij Club verliep niet volgens schema. Diatta was de volgende die een open kans kreeg: ook op zijn stiftballetje stond Romo in de weg.

Xavier Mercier: andermaal beslissend voor OHL Foto: Vel

Ondertussen bleef het opletten voor de counters van OHL: zo kwamen Sowah, Mercier en Tamari zelfs nog dicht bij de 3-1. Een heus slotoffensief van Club Brugge, waarbij OHL tegen het doel werd geplakt, leverde niets meer op. Club liep zo tegen zijn eerste nederlaag in zeven matchen aan, en trekt met een zuur gevoel naar de Champions League-match tegen Lazio van woensdag.

Vanaken: “Frustrerende avond”

Hans Vanaken stond duidelijk geagiteerd voor de camera na de wedstrijd. De gelegenheidsaanvoerder vond dat zijn ploeg altijd moest winnen. “Met de kansen die je krijgt, kan je hier eigenlijk nooit verliezen. Maar door allerlei factoren geven we hier toch de punten cadeau”, aldus Vanaken.

“We moeten naar onszelf kijken: dit is niet de schuld van iemand anders. Maar langs de andere kant is die penalty voor OHL blijkbaar érg licht, of zelfs niets. Dat is nu al de tweede week op rij het geval. Dat mag eens gaan ophouden. Tijdens de eerste helft word ik ook aan mijn truitje getrokken, maar dan grijpt de scheidsrechter niet in. Er zit gewoon geen lijn in.”