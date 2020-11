Mignolet voorkomt blamage, Club Brugge niet voorbij hekkensluiter Moeskroen: 0-0

Club Brugge is er zaterdagavond niet in geslaagd te winnen op het veld van Moeskroen. Tegen de laatste in de stand liet blauw-zwart weinig zien en moest het zich uiteindelijk tevredenstellen met een 0-0-gelijkspel. In het slot voorkwam Mignolet zelfs nog een nederlaag voor blauw-zwart. Met komende woensdag het levensbelangrijke duel in de Champions League tegen Zenit in het vooruitzicht, zal dit puntenverlies in Brugge toch niet al te lekker voelen.

Bij Club Brugge kregen Krépin Diatta en Mats Rits van trainer Philippe Clement rust met het oog op de wedstrijd tegen Zenit. Balanta en Okereke - opnieuw vanaf rechts - kregen een basisplaats, Dennis moest zich na zijn fratsen nog tevreden stellen met een plekje op de bank. Ook de van corona herstelde Sobol reisde mee naar Henegouwen, maar stond uiteindelijk niet op het wedstrijdblad. Deli was dan weer geblesseerd uitgevallen op training. Moeskroen had tijdens de week vertrouwen getankt door tegen de stadsgenoot van blauw-zwart zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Toch zag trainer Jorge Simao zich door het drukke programma van Les Hurlus genoodzaakt te roteren. In vergelijking met de match op Cercle stonden maar liefst vijf nieuwe namen in de basis.

Club Brugge eiste van bij de aftrap het balbezit op en drukte Moeskroen achteruit. De landskampioen kampeerde het overgrote deel van de openingsfase op de helft van de thuisploeg, maar toch was het Moeskroen dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Na een snedige counter besloot Da Costa echter te slap op Mignolet. Vormer en co. gaven in die beginfase wel een gretige indruk, maar bleven steken in goede bedoelingen. Vooral bij de laatste pass werd ofwel de verkeerde keuze gemaakt, ofwel ontbrak het aan zuiverheid. Moeskroen beperkte zich tot verdedigen en loerde op de tegenaanval.

Kansarmoede

Maar de intensiteit van het Brugse aanvalsspel zakte drastisch naarmate de wedstrijd vorderde. Het aanvalsspel liep zoals zo vaak dit seizoen stroef en vooral Krmencik had het opnieuw moeilijk. Al moet gezegd: de Tsjech weert zich als een duivel in een wijwatervat, op zijn mentaliteit valt weinig aan te merken, maar het mag toch (heel) wat meer zijn. Lang en Okereke waren veelbelovend gestart, maar ook hun aanvalsvlam veranderde vrij snel in een waakvlammetje. Dat de teams met een povere 0-0 de rust in trokken, was dan ook geen verrassing.

We kunnen slechts vermoeden dat Clement zich tijdens de rust danig opgewonden heeft over het lamentabele spel van zijn ploeg, maar mocht ons vermoeden kloppen, dan zal het alleszins niet veel zoden aan de dijk gebracht hebben. Het begin van de tweede helft, werd een kopie van het eind van de eerste. Charles De Ketelaere probeerde wel, maar kon niets forceren. Net als Lang overigens. De Nederlander heeft zeer goede voetjes, maar probeert het tot ergernis toe te vaak, te mooi te doen. Clement had genoeg gezien en bracht nog voor het uur Schrijvers en Badji. Okereke en Krmencik waren de kinderen van de rekening. Beterschap bracht het niet voor Club Brugge. Kansen creëren bleef een helse opgave.

Slotoffensief(je) levert niets op

Dan maar op een stilstaande fase moet Ruud Vormer gedacht hebben, maar zijn vrije trap werd door Vanaken rakelings naast gekopt. Met het openingskwartier in zicht kwam Club Brugge dan toch wat meer opzetten, al was het nauwelijks een echt slotoffensief te noemen. Eerst werd een schot van Vanaken goed geblokt, waarna ook het vluchtschot van Schrijvers niets opleverde. Met Dennis gooide Clement nog zijn laatste joker op tafel, maar op zijn roze schoenen na, liet de Nigeriaan niets zien.

Ook in de slotfase maakte Club Brugge weinig klaar. Als er al gevaar was, kwam dat er enkel nog na vrije trappen van Vormer. De grootste kans was zowaar nog voor de thuisploeg. Kossounou werkte een bal dramatisch weg en Gnohéré nam de bal in een tijd op de slof. Er was nog een uitstekende parade nodig van Mignolet om zijn team van de nederlaag te behoeden.

Moeskroen kwam tegen de landskampioen eigenlijk nooit echt in de problemen en pakt zo een onverhoopt punt in de strijd tegen de degradatie. Club Brugge laat door dit gelijkspel de kans liggen om opnieuw over Racing Genk naar de koppositie te springen.