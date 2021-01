Club Brugge buigt achterstand om in spectaculaire topper tegen Genk en staat nu al twaalf punten los

Een zinderende topper eindigde met een voorsprong van 12 punten van Club Brugge op Genk in het klassement. De Limburgers maakten het een flitsend blauw-zwart knap lastig - aan de rust stond 1-2 - maar Club vocht terug en won uiteindelijk met 3-2. Zowaar Mechele maakte de winning goal. Lang gaf alweer twee assists, Dost scoorde zijn vierde voor Club.

De leider tegen de eerste achtervolger: het leverde een uitstekende eerste helft op. Club Brugge begon aan een verschroeiend tempo en scoorde al na 7 minuten de openingstreffer via de onvermijdelijke Dost. Lang had hem prima vanop rechts bediend na een goede opening van Mata, al had de grensrechter eerst nog gevlagd voor buitenspel. De VAR kwam tussen en het doelpunt telde toch. Voor Dost was het zijn vierde goal in evenveel matchen. Genk werd door het snel combinatievoetbal van Club tijdens het openingskwartier hélemaal tureluurs gespeeld, maar halfweg de eerste helft stond het wel gelijk. De eerste scherpe aanval van Genk - een slechte bal van Vanaken werd op links gerecupereerd - leverde een prachtig doelpunt achter steunbeen op: Ito was de auteur. De Limburgers trokken zich op aan die gelijkmaker en het overwicht van Club werd minder groot. Of hoe alles op een klein halfuurtje vollédig kan keren.

Want Genk was dodelijk efficiënt. Ondanks de aanvalsdrang van Club kwam de nummer twee ook zowaar nog op voorsprong. Een cross van Ito - het was de pakweg de derde keer dat Genk over middenlijn kwam - belande pardoes in de voeten van Toma, die rustig scoorde. Blauw-zwart schrok zich een hoedje: tien minuten voor de rust moest het plots achtervolgen. De druk groeide opnieuw en resulteerde in een grote kans op slag van rust. De Ketelaere maakte de actie op rechts en legde af op Lang, die zijn schot ter hoogte van de penaltystip te zacht centraal plaatste. De rebound van de terugkerende Vanaken werd afgeblokt. Op de bank bij Genk werden de vuisten gebald: het voelde cruciaal om net voor de rust geen gelijkmaker te slikken. Als Club de voorsprong tot 12 punten wou uitdiepen, moest het nog zwaar aan de bak.

Club verhoogde de druk, maar Genk ging lager én beter staan dan tijdens de eerste helft. De openingen werden een pak minder makkelijk gevonden dan voor de rust. En dan waren er nog die gevaarlijke Genkse counters: zo moest Vormer een gevaarlijk schot van Preciado onschadelijk maken. Het was uiteindelijk de kapitein die Club net voorbij het uur langszij bracht. Mata ging goed door op rechts en legde perfect terug tot aan de stip, Vormer knalde beheerst binnen. Met nog 25 minuten op de klok ging Club opnieuw wat heviger op het gaspedaal staan. Genk liet zich echter niet zomaar naar de slachtbank leiden, al leek het vet daar richting het slotkwartier wel wat van de soep. Ondertussen had Clement Vanaken - bleke match - ook al naar de kant gehaald.

De achterlinie van de bezoekers vertoonde steeds meer barsten: ’t was eigenlijk een kwestie van tijd vooraleer er gaten vielen. Lang zwierf rond een druk bevolkte zestienmeter en verraste met een balletje achter de verdediging. Het was zowaar Mechele, blijven hangen na een eerdere fase, die perfect controleerde met de borst en overhoeks scoorde met links. Een échte spitsengoal, zijn tiende voor Club Brugge na meer dan 250 wedstrijden. Club speelde de wedstrijd rustig uit, en staat nu al 12 punten voor op Genk. Wie houdt blauw-zwart dit seizoen van de titel?