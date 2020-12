Racing Genk raakt niet voorbij Waasland-Beveren en volgt nu op vier punten van Club Brugge

Geen zege voor Racing Genk tegen Waasland-Beveren. De onvermijdelijke Onuachu had de Limburgers op voorsprong gebracht, maar een knappe vrije trap van Koita bezorgde de bezoekers een punt: 1-1. In de slotfase raakte de ploeg van Van den Brom paal en lat.

De wedstrijd tussen Genk en Waasland-Beveren moest in het teken staan van het afscheid van Joakim Maehle. De Deense rechtsachter verlaat RC Genk deze winter voor het Italiaanse Atalanta. Maar tegen Waasland-Beveren kon hij niet rekenen op een basisplaats. “Hij gaf zelf aan meer met zijn gedachten bij Atalanta te zitten dan bij ons”, aldus John van den Brom vooraf. “Ik wil alleen spelers op het veld die volledig gefocust zijn op deze club.”

Trainer Nicky Hayen voerde vier wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen Antwerp. Vukotic, Mertens, Heymans en Khammas konden rekenen op een basisplaats. Voor Khammas en Mertens was het zelfs al van september geleden dat ze nog eens in de basis stonden. Gamboa, Sinani, Mandjeck en de geschorste Wiegel verdwenen uit de ploeg. Met Jackers, Mertens, Wuytens en Khammas stonden er trouwens vier spelers met een verleden bij Genk in de ploeg.

Genk wilde leider Club Brugge niet uit het oog verliezen vlak voor de winterstop en kon de voorsprong op nummer drie Charleroi uitdiepen. Waasland-Beveren ging na een nul op zes nog eens op zoek naar broodnodige punten in de strijd tegen de degradatie. De wedstijd begon aan een gezapig tempo. Stilte na de storm, zeker? De eerste kans van de match was voor Waasland-Beveren. Koita mocht vrij oprukken en haalde uit. Doelman Vukovic bokste in hoekschop.

Knappe goal Onuachu

Waasland-Beveren hield gelijke tred met Genk, tot ze opnieuw een doelpunt in geschenkverpakking weggaven. Albanese, die verrassend de voorkeur kreeg op Mandjeck op het middenveld, verloor de bal knullig. Vanaf toen ging het razendsnel. Heynen vond na een een-tweetje Onuachu in de zestien. De topschutter liet doelman Jackers geen schijn van een kans met een knap stiftertje. De thuisploeg had bloed geroken en zijn schaapjes snel op het droge. Eerst kwam Onuachu nog een teen te kort om binnen te duwen. Niet veel later trof Bongonda de paal. Maar de Genkse storm ging sneller liggen dan storm Bella.

Vlak voor rust ontbond Koita nog eens zijn duivels. De Beverse wervelwind dribbelde zich een weg voorbij vier Genkse verdedigers, maar zijn schot zoefde over de dwarsligger. Het bleek slechts uitstel van executie. In de toegevoegde tijd knalde hij een vrije trap vanop zo’n twintig meter heerlijk binnen. Zijn zevende doelpunt van het seizoen, waarvan maar liefst zes van buiten de zestien. Alles te herdoen voor Genk.

Waasland-Beveren had moed getankt en kwam het beste uit de kleedkamer. Munoz kon het doorsteekballetje van Koita net onderscheppen. Even later ging de plaatsbal van de ingevallen Sinani net voorbij de verste paal. Genk kwam met de schrik vrij. De Limburgers acteerden in de tweede helft te inspiratieloos om de verdediging te ontgrendelen. Uit het niks moest Jackers redding brengen op een kopbal van Onuachu. In de herneming kon Ito de bal niet tussen de palen plaatsen. De thuisploeg tankte vertrouwen.

Paal en lat

Beide ploegen gingen nog op zoek naar de winnende treffer. Lucumi kwam er nog het dichtste bij, maar hij trapte een opgelegde kans tegen de paal. De winnende treffer van Ito spatte uiteen op de dwarsligger. En Waasland-Beveren speelde het niet goed uit op de counter.

Waasland-Beveren staat door dit gelijkspel op een veertiende plaats, al tellen ze maar twee punten meer dan rode lantaarn Moeskroen. Genk duikt de winterstop in op een knappe tweede plaats op vier punten van leider Club Brugge en met een match minder gespeeld.