Onuachu en Ito wijzen Genk tegen Cercle de weg naar Play-Off 1

Brugge / Genk - Op de supervorm van vorige herfst is het nog even wachten maar Racing Genk lijkt net op tijd terug op toerental om een plaatsje te claimen in Play-off 1. Het had gisteren weinig moeite met Cercle dat nog voor er een bal was getrapt, door de zege van Moeskroen plots weer voorlaatste stond. Dat blijft alvast zo de komende twee weken.

Er zijn prettiger omstandigheden dan aan een match op zondagavond laat in de mijnstreek te moeten beginnen in de wetenschap dat je zonder te spelen plots weer voorlaatste staat. De opmerkelijke winst van het noodlijdende Moeskroen tegen Standard bezorgde Cercle Brugge duistere gedachten. Was het daarom dat Yves Vanderhaeghe de slogan

‘Never change a winning team’ aan zijn laars lapte? Bij zijn voorganger Paul Clement was dat een logische gedachte. De Engelsman verloor meer dan hem lief was met Cercle en werd een maand geleden dan ook ontslagen. Yves Vanderhaeghe kon in amper vier weken wel al goed zijn stempel drukken. Hij durfde zelfs wijzigingen brengen aan de ploeg die in de afgelopen twee cruciale wedstrijden 6 op 6 behaalde.

Foto: BELGA

Kevin Hoggas en Dino Hotic verhuisden verrassend naar de bank en moesten plaats maken voor Hannes Van Der Bruggen en Kévin Denkey, de spits die zowel tegen Moeskroen als Waasland-Beveren goed was voor een doelpunt. De vijf verdedigers achterin mochten wel blijven staan en dat was geen overbodige luxe want Genk zette Cercle meteen onder druk. Heynen en Bogonda stelden Didillon direct op de proef en bij Cercle wisten ze al snel hoe laat het was. In de heenmatch hadden Paul Onuachu en Junya Ito Cercle zoveel sterretjes laten zien dat ze de tel kwijt waren en het 1-5 werd. De grootste nederlaag van het seizoen en zowat de enige keer dat Cercle echt werd weggespeeld. John Van Den Brom was er toen pas in dienst en Genk verkeerde in bloedvorm. Die lijkt er nu opnieuw aan te komen want Cercle werd de eerste tien minuten opnieuw van de mat gespeeld.

Nog opvallend bij de bezoekers was de positiewissel tussen de beide rechtsvoetige backs Vitinho en Biancone. De Fransman was in de beker tegen Anderlecht goed ingevallen als linksachter zodat Vitinho mocht switchen.

De Braziliaan had de handen vol aan Bongonda die ook aan de basis lag van de 1-0 na negen minuten. De winger schilderde de vrijschop op het hoofd van Onuachu die ongehinderd kon binnenkoppen. Daar sta je dan met drie reuzen centraal achterin. De vroege goal was voor Cercle wel het signaal om wakker te schieten. Bij Genk stond Maarten Vandevoordt echter ook nog te slapen want hij liet ei zo na een kopbal van Ugbo door de vingers glippen.

Cercle met tien

Er was gisteren geen tijd om je te vervelen in de Luminus Arena. Bongonda bijvoorbeeld lukte ook nog de 2-0 maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Yves Vanderhaeghe, steevast een woelwater langs de lijn, had er niks op tegen maar fulmineerde wel toen een strafschopfout(?) op Ugbo niet werd gefloten. Een kantelmoment want uit de daaropvolgende fase nam Ito de assist van Heynen in dank af: 2-0. Voor Cercle werd het helemaal een zwarte zondag toen Hannes Van Der Bruggen nog voor de rust een tweede keer geel kreeg. Cercle moest nog meer dan 50 minuten met tien man een 2-0 achterstand proberen op te halen. Zelfs Yves Vanderhaeghe ging er even moedeloos van zitten maar raapte tijdens de pauze alle moed weer samen om zijn jonkies bij de les te houden. Hij slaagde daar goed in. Musaba kwam de bleke Denkey vervangen en Cercle eiste de bal en het spel op maar zonder gevaar. Genk ging over in controlemodus en het frivole verdween compleet uit de match.

Foto: JEFFREY GAENS

Van Den Brom was er vrij gerust in en bracht al vroeg Dessers voor Onuachu. Nu was het wel saai en vervelend in dat lege stadion.Wat onthouden we vooral?

Genk doet een goede zaak en ziet Play-off 1 opnieuw wat dichterbij komen want het wordt voorlopig alleen derde. Cercle doet een slechte zaak en is er zich plots weer bewust van dat er in de slotweken nog vreemde zaken kunnen gebeuren.