Waasland-Beveren wint kelderduel tegen Moeskroen met 2-0 en zet Henegouwers op 5 punten

Waasland-Beveren heeft een goede zaak gedaan in de strijd om het behoud. Het won zaterdag thuis van Moeskroen met 2-0. Aboubakary Koita kroonde zich opnieuw tot matchwinnaar met zijn vierde doelpunt in drie matchen. Frey zette de eindstand op het bord. De Waaslanders vergroten zo de kloof met rode lantaarn Moeskroen tot vijf punten.

Met Waasland-Beveren en Moeskroen stond er een duel tussen de zestiende en achttiende uit het klassement op het programma. Maar beide ploegen klommen de voorbije weken uit het dal met een knappe zeven op negen. ‘Never change a winning team’ moet trainer Nicky Hayen gedacht hebben bij de thuisploeg. Hij stuurde dezelfde elf spelers het veld op die in Charleroi gingen winnen. Bij Moeskroen voerde trainer Jorge Simao vier wissels door in vergelijking met het knappe gelijkspel tegen Club Brugge. Hocko, Mohamed, Badibanga en Brym kwamen in de ploeg. Gnohere, Olinga, Xadas en Bocat verdwenen naar de bank.

Waasland-Beveren kreeg de bal en moest het spel maken tegen Moeskroen, dat goed in organisatie stond. De Oost-Vlaamse club speelde veel te traag om de defensie van Moeskroen in verlegenheid te brengen. Toch kreeg de thuisploeg de eerste kans van de match na mistasten achterin bij de Henegouwers. Frey besloot vanuit een scherpe hoek voorlangs. Hier had de huurling van Fenerbache beter moeten doen. Doelman Koffi werd niet eens op de proef gesteld. Schoonbaert had uiteindelijk nog de beste kans na een kortgenomen vrije trap. De centrale verdediger was te verrast en kopte hoog over het doel. Agouzoul werkte een strakke voorzet bijna in eigen doel.

Foto: BELGA

Moeskroen stond goed in organisatie, maar kwam er een paar keer gevaarlijk uit. Vooral Nuno Da Costa was een gesel voor de Beverse defensie. Ze kregen in het begin van de match maar geen grip op de 29-jarige spits. Brym liet na een klein kwartier de netten trillen voor de bezoekers, maar werd afgekeurd wegens buitenspel van ploegmaat Da Costa. Even later was Da Costa er opnieuw. Hij kapte Gamboa veel te makkelijk uit. Zijn schot ging uiteindelijk over het doel van Jackers. Na een matige eerste helft gingen we met een logische brilscore rusten.

Alweer Koita

De eerste kans van na de rust was voor de thuisploeg. Andreas Wiegel dook de zestien in, de Duitse rechtsachter kapte zich vrij maar besloot op doelman Koffi. Terwijl Daan Heymans moederziel alleen aan de tweede paal stond. Aan de overkant kopte Hocko recht in de handen van doelman Jackers. Kregen we in de tweede helft wat meer kansen? De thuisploeg kwam even later er goed uit na balverovering van Mandjeck. Agouzoul gleed in hoekschop.

Waasland-Beveren kwam uiteindelijk op voorsprong na balverlies van Onana. Koita dribbelde drie spelers van Moeskroen uit en haalde verschroeiend uit. Zijn vierde doelpunt in drie matchen. De vinnige flankaanvaller was opnieuw van goudwaarde. Moeskroen ging op zoek naar de gelijkmaker, maar veel kansen kregen de Henegouwers niet meer. Een vrije trap van Ciranni zoefde net naast de paal. Jackers bracht knap redding op de poging van Gnohere, al werd die afgevlagd voor buitenspel. W-B had nog de grootste kans, maar doelman Koffi zweefde eerst een plaatsbal van Leuko uit zijn doel. Een minuut later hield hij Wuytens van de verlossende dubbele voorsprong. Het bleek slechts uitstel van executie. Frey zorgde in de extra tijd nog voor de 2-0.

Foto: Photo News

Waasland-Beveren springt zo naar een voorlopige vijftiende plaats en zet rode lantaarn Moeskroen op vijf punten.

Waasland-Beveren: Jackers, Wiegel, Schoonbaert, Wuytens, Gamboa, Leuko, Mandjeck, Heymans, Bertone, Koita (81’ Albanese), Frey (90’+2’ Schryvers)

Moeskroen: Koffi, Ciranni, Silvestre, Agouzoul, Mohamed, Brym (60’ Xadas), Bakic, Hocko, Onana (68’ Gnohéré), Badibanga (74’ Faraj), Da Costa

Toeschouwers: geen

Doelpunten: 58’ Koita (geen assist) 1-0, 90’+2’ Frey (Wiegel) 2-0

Gele kaarten: 35’ Onana, 67’ Da Costa, 89’ Frey

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Visser

Foto: Photo News