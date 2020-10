Horrorscenario voor Club Brugge: alwéér geen zege tegen KV Mechelen na dubbele voorsprong

Brugge - Wat is er aan de hand met Club Brugge in de Jupiler Pro League? In een spookachtig Jan Breydel liep blauw-zwart tegen een horrorscenario aan: 2-0 voor tegen KV Mechelen, en toch niet winnen na een ongelofelijk slappe tweede helft. Club wacht nu al vier matchen op een competitiezege en zakt mogelijk enkele plaatsen weg in het klassement. Voor KVM is het puntje na een woelige coronaweek een mooie opsteker.

Zonde dat er zaterdagavond geen publiek binnen mocht: er vielen enkele pareltjes van doelpunten op Jan Breydel. Zonder échte uitgespeelde kans klom een degelijk Club Brugge net voor het kwartier op voorsprong: na een spookfout op Krmencik mikte Vormer een vrije trap vanop 20 meter enig mooi in de kruising. Club, dat sterkhouders Diatta, Dennis, Mata en De Ketelaere rust gaf in aanloop naar de levensbelangrijke pot tegen Dortmund, profiteerde rustig verder van de onmacht bij KVM. Een ziekenhuisbal van Bijker kwam in de voeten van Vormer terecht, die maatje Vanaken meteen wegstuurde. Die laatste zag Lang slim door de defensie van de bezoekers glippen, en nog voor het halfuur lag de 2-0 vast. Twee goals, één uitgespeelde kans: Club was déze keer wel razend efficiënt. Clement zal het graag gezien hebben. Al moest de match dan eigenlijk nog beginnen.

Mechelen kwam bij een dubbele achterstand plots meedoen. Een vrijstaande Hairemans zag van dichtbij Mignolet uitpakken met een prachtige save, eentje die deed denken aan die van tegen Lazio afgelopen woensdag. Enkele minuten voor de rust had de Rode Duivel wel geen verhaal tegen een prachtig fantasietje van De Camargo. De aanvaller - nota bene afgelopen zomer nog op de wishlist van Philippe Clement - scoorde een voorzet van Mrabti prachtig achter zijn steunbeen. Het gaf Mechelen toch weer een beetje hoop: met een 2-1-stand aan de rust kreeg het plots weer perspectief. Club bleef dus best op zijn hoede, want de bezoekers hadden er best wel nog zin in. Eerst miste Mrabti zijn schot op de rand van de zestien, daarna kreeg Storm na een slechte bal van Okereke ook een dot van een kans. Had de ex-Club-speler wat meer overzicht gehad, stond het zo goed als gelijk. Ook De Camargo mocht - veel te zwak - aanleggen na een scherpe counter. Het enige wat Club daar voor het uur tegenover had gezet, was een buitenspeldoelpunt van Krmencik. Zijn rebound na een licht afgeweken schot van Okereke bleek gescoord vanuit nipt offside.

Clement zag zijn ploeg wegzakken en besloot in te grijpen. Krmencik en Lang ruimden plaats voor De Ketelaere en Diatta. Maar het probleem lag vooral achterin: Deli leek bij momenten gewoon te slapen, ook Mechele speelde niet zijn beste wedstrijd. Nadat Mechelen opnieuw enkele kansjes kreeg, ging Mignolet zelfs de koele Mignolet overstag: zijn woedekreet was over gans Sint-Andries te horen. Tien minuten voor tijd kreeg Club alsnog waar het de ganse tweede helft om gevraagd had: een gelijkmaker voor KVM. Een hoge scherpe voorzet waaide op het hoofd van Storm aan de tweede paal, die perfect kopte naar de vrijstaande Schoofs: 2-2. Een horrorscenario op Halloween, dat Club uiteindelijk niet meer te boven kwam. Blauw-zwart kon nu al vier competitiematchen op rij niet meer winnen en zakt mogelijk enkele plaatsen weg in de rangschikking, een opdoffer die kan tellen in aanloop naar de CL-wedstrijd tegen Dortmund. Mechelen juichte: de bezoekers vierden het punt, na een week vol corona, terecht als een overwinning.