Anderlecht wint ruim tegen tien spelers van Zulte Waregem en komt weer naast KV Oostende op vierde plek

Het begon niet goed – 0-1 na vijf minuten – maar onder impuls van een sterke Trebel hield Anderlecht de drie punten thuis tegen een tienkoppig Zulte Waregem na een 4-1 overwinning. Paars-wit blijft zo in de running voor een stek in Play-off 1.

Vincent Kompany had voor de komst van Zulte Waregem zijn ploeg opnieuw grondig herschikt: Mykhalychenko verving de zieke Lawrence, Sardella kwam centraal achterin voor de geblesseerde Cobbaut, Trebel verving Cullen, Ashimeru – terug van weggeweest – kwam als nummer tien in de ploeg op de plaats van Diaby. Op de flanken koos de Anderlecht-coach voor Verschaeren en El Hadj, waardoor ook Amuzu op de bank begon.

Ook bij de bezoekers waren er enkele wijzigingen: kersverse papa Gianni Bruno begon op de bank, in zijn plaats speelde de jonge Youssuf Sylla. Ook de 19-jarige Hannes Van Hecke mocht beginnen, nadat hij eind november geblesseerd raakte.

De partij kon niet slechter beginnen voor Anderlecht: op een hoekschop van Zulte Waregem kopte Deschacht tot bij Vossen, die de bal binnenwerkte. De ref keurde het doelpunt eerst af, maar na consultatie door de VAR bleek Mykhalychenko de buitenspelval op te heffen. Anderlecht probeerde te reageren na een mooie combinatie, maar Ashimeru kon Murillo niet bereiken.

Rood voor Marcq

Paars-wit monopoliseerde de bal wel, maar creëerde weinig goeie kansen. Een schot van afstand van Sambi Lokonga en enkele keren dat de laatste pass er niet uit kwam: meer was het niet in het eerste half uur. Zulte Waregem liet zich voelen in de duels. Eerst pakte Seck geel na een tackle op Ashimeru, en toen Marcq zijn voet op de kuit van diezelfde Ashimeru plantte, mocht de aanvoerder van Zulte Waregem – na tussenkomst van de VAR – vroegtijdig gaan douchen.

Foto: BELGA

De thuisploeg profiteerde vrij snel: Trebel spleet de verdediging open met een geweldige pass tussen drie verdedigers, El Hadj werkte overhoeks af. Het combineren lukte alvast vlot tegen een mannetje minder, maar opnieuw vond een voorzet van Murillo Nmecha net niet. Op slag van rust was de 2-1 er toch: Mykhalychenko trapte een corner snel tot bij Trebel, die de bal tot bij Murillo bracht. De Panamees kopte eerst op Bostyn, maar trapte zelf de rebound binnen.

Nmecha mist

Franky Dury greep in bij de rust en bracht zijn topschutter Bruno tussen de lijn. Maar ei zo na was de moeite voor niks: na amper dertig seconden kwam Nmecha alleen voor Bostyn, maar de Duitser plaatste de bal op de paal. Zulte Waregem kon geen vuist maken, en Anderlecht deed wat het wilde. Op een tegenaanval legde Trebel – opnieuw hij – tot bij Verschaeren, die kalm bleef en Bostyn versloeg: 3-1.

Foto: BELGA

Anderlecht controleerde en met ondertussen Cullen, Amuzu en Bruun Larsen in de ploeg bleef Anderlecht zoeken naar doelpunten. Maar net de man die al een heel seizoen voor doelpunten zorgt – Lukas Nmecha – miste een opgelegde kans alleen voor Bostyn. Vertrouwen doet veel met een ploeg, en Anderlecht voetbalde nu wel een pak open kansen bij mekaar, maar zowel Amuzu, Bruun Larsen als Murillo misten. Bij de poging van Bruun Larsen keerde De Bock de bal wel van de lijn met zijn steunarm, en even later zag de Deen ook een doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Een smet op de overwinning was nog de rode kaart voor de ingevallen Cullen, na twee terechte gele kaarten. In het slot dikte Diaby nog aan tot 4-1, al miste hij ook nog de 5-1.

Dankzij de overwinning blijft Anderlecht in de running voor een plek bij de eerste vier, terwijl Essevee nog drie matchen zal moeten strijden voor Play-off 2.