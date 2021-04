AA Gent vernedert Zulte Waregem met vooroorlogse 2-7-overwinning en plaatst zich voor Europe play-offs

KAA Gent heeft zich in stijl geplaatst voor de Europe play-off. Het gaf Zulte Waregem in een rechtstreeks duel om het laatste plekje in de top acht een pandoering: 2-7! Na de eerste helft stond het al 0-3 na twee goals van Castro-Montes en eentje van Yaraemchuk. Ngadeu, Odjidja, De Bruyn en Yaremchuk duwden in de tweede helft het mes nog wat dieper in de wonde, goals van Bruno en Pletinckx ten spijt. Dankzij de overwinning sluiten de Buffalo’s het reguliere seizoen af op een zevende plaats.

Bij de bezoekers uit de Arteveldestad gaf trainer Hein Vanhaezebrouck opnieuw het vertrouwen aan Bezus, waardoor Kums op de bank begon. Ook Ngadeu kreeg een basisplaats ten koste van Arslanagic. Mohammadi verving dan weer de geblesseerde Nurio. Bij Zulte Waregem kwam Marcq terug in de ploeg na een schorsing. Essevee moest wel de geblesseerde Dompé missen. Tomas Chory was zijn vervanger.

Er stond veel op het spel aan de Gaverbeek: de winnaar mocht zich namelijk opmaken voor de Europe play-off, de vroegere Play-off 2. Vooral voor Gent zou een plek bij de eerste acht veel goedmaken na een kwakkelseizoen. Het begon dan ook gretig en probeerde meteen een opening te forceren. Na een kwartier spelen werd het ook meteen beloond: Yaremchuk stak de bal perfect tussendoor waarop Castro-Montes Bostyn omspeelde en de score opende. De grensrechter vlagde nog voor buitenspel, maar de goal telde wel degelijk: 0-1 voor Gent en de Buffalo’s virtueel in de top acht.

Voor rust beslist

Na de openingsgoal nam Zulte Waregem het commando voorzichtig over, maar dreigen kon het niet. Eén keer kwam het wel dicht bij de gelijkmaker: Bruno ontdeed zich tegen de achterlijn goed van Odjidja en koos verrassend voor het schot, maar knalde tegen de paal. Het zou echter een eenmalige opflakkering blijken, want even later was daar de 0-2. Odjidja zette Marcq in de wind, vond Yaremchuk in de box en de Oekraïner verdubbelde de score met z’n zestiende van het seizoen.

Zulte Waregem moest nu echt wel komen, want deelname aan de Europe play-off, hing aan een zijden draadje. Met een schitterende beenreflex voorkwam Bolat dat Seck meteen na de tweede Gentse goal de aansluitingstreffer binnenkopte. Maar alle Waregemse hoop mocht nog voor rust helemaal de vuilbak in, want met een knappe actie en dito afwerking maakte Castro-Montes er al 0-3 van. Drie schoten op doel, drie goals. Qua efficiëntie zat het wel snor bij de Buffalo’s. Zulte Waregem lag knock-out tegen het canvas. Al kon het nog erger geweest zijn, want een pegel van Yaremchuk spatte nog uiteen tegen de paal.

Kelk en bodem

In een overbodige tweede helft werd het meteen nóg pijnlijker voor Esevee, want we waren amper terug begonnen en het stond al 0-4. Ngadeu torende op een hoekschop boven iedereen uit en nam alle Waregemse hoop – mocht die er nog geweest zijn – helemaal weg. Op het uur maakte Odidja er vanop de stip ook nog 0-5. En nog was Gent niet voldaan, want De Bruyn scoorde ook nog de 0-6. De kelk tot op de bodem ledigen, heet dat dan. Even leek er nog een remontada in te zitten voor Essevee wanneer Bruno er met zijn twintigste goal van het seizoen 1-6 van maakte, maar Yaremchuk nam even later alle twijfels weg met zijn tweede van de avond: 1-7. De 2-7 van Pletinckx kwam te laat.

Gent mag zich zo na een turbulent seizoen alsnog opmaken voor de Europe play-offs. Voor Zulte Waregem zit het seizoen erop.