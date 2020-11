4 op 18: vrije val dreigt voor Charleroi na nieuwe nederlaag aan de Kehrweg

Het rijk van Charleroi bovenaan het klassement lijkt definitief uit. Na de thuisnederlaag tegen AA Gent (0-1) verloren de Karolo’s vrijdagavond ook in Eupen met 3-1. Prevljak, Penneteau (owngoal) en Ngoy bezorgden Eupen een verdiende zege. Charleroi laat de gedeelde leidersplaats met CLub Brugge liggen en moet nu afwachten wat de concurrenten doen in de komende dagen.

Zes weken geleden stonden ze nog te blinken op kop van het klassement, dit weekend dreigen ze uit de top-vijf te tuimelen. Na hun geweldige competitiestart zit de mot er duidelijk wat in bij Charleroi. De Zebra’s pakten sinds begin oktober een magere 4 op 18 en zetten hun vrije val in het klassement verder. Na de nederlaag aan de Kehrweg ligt hun vierde plaats dit weekend voor het grijpen: Anderlecht, Standard en Antwerp kunnen profiteren.

Foto: Photo News

Met coach Belhocine geschorst in de tribune begon Charleroi nochtans scherp. Rezaei zorgde voor het eerste gevaar met een kopbal over. Bij de eerste kans voor Eupen was het wel meteen raak: Prevljak werkte de bal via het been van Dessoleil en de paal voorbij Penneteau. De assist kwam op naam van Musona maar vooral de pre-assist van Peeters mocht gezien worden. Net voor de rust moest Penneteau alles uit de kast halen om Musona van de 2-0 te houden.

De hak van Penneteau

Spijtig genoeg voor de doelman mocht hij die 2-0 net na de rust wel achter zijn eigen naam zetten. Een lage, scherpe voorzet van Schouterden verdween via de hak van Penneteau ongelukkig in eigen doel.

Foto: Photo News

Charleroi reageerde met de inbreng van Berahino en Nicholson maar miste creativiteit en frivoliteit om een sterke Eupense defensie in de problemen te brengen. Doelman Defourny, bij de rust ingevallen voor de geblesseerde De Wolf, werd amper aan het werk gezet. Ngoy maakte er bij het ingaan van het slotkwartier zelfs 3-0 van, waarna Charleroi er toch nog een bescheiden slotoffensief kon uitpersen. Verder dan de 3-1 van Rode Duivel Joris Kayembe kwamen de bezoekers echter niet meer.

Eupen springt door zijn derde overwinning van het seizoen over KV Mechelen naar de dertiende plaats en lijkt met dit team een zorgeloos seizoen tegemoet te gaan.