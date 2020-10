Efficiënter Antwerp neemt de maat van Zulte Waregem en boekt knappe 13 op 15

Antwerp zet zijn ongeslagen reeks – vijf duels nu al - verder. Ook op bezoek bij Zulte Waregem maakte de Great Old geen fout, al moest het wel zoals al vaker dit seizoen achtervolgen. Haroun en Hongla haalden de kastanjes uit het vuur, en lieten Essevee achter met een povere 1 op 15.

Wat is dat toch met Antwerp en zijn start buitenshuis? In de jongste drie uitduels kwam de ploeg van Leko telkens vliegensvlug op achterstand. In Sint-Truiden al in de openingsminuut. In Kortrijk na 3 minuten en ook in Waregem was het na nauwelijks 7 minuten prijs. Opare, nota bene ex-Antwerp, dribbelde goed in en pakte uit met een heerlijke assist. Dompé werkte eenvoudig af, mede omdat Butez onnodig ver, en bovendien te laat, zijn doel uitkwam.

Kansenregen

Aan kansen geen gebrek trouwens voor rust. Want toegegeven, nog voor de 1-0 keerde Marcq een botsende bal van Gelin - de enige nieuwkomer tussen de lijnen bij de bezoekers - van de lijn. Ook doelman Bostyn stond wat later pal op pogingen van Hongla en Miyoshi. Bij de kopbal van Mbokani werd de goalie dan weer bijgestaan door de dwarsligger. De doelmannen kenden een drukken namiddag, want ook Butez moest zich verschillende keren onderscheiden. De Fransman hield Bruno, lastminute-aanwinst Chory en Vossen van een doelpunt, en maakte zo zijn foutje van bij de 1-0 deels goed.

In de tweede periode kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Kansen langs beide kanten, met de thuisploeg als eerste aan zet. Dompé schoof het leer rakelings naast. Aan de overkant lieten Refaelov en Mbokani de gelijkmaker aanvankelijk nog liggen, maar toen aanvoerder Haroun na wat geharrewar zijn kans ging, hing de bal tegen de touwen. Prima plaatsbal binnenkant paal. Zijn eerste goal van het seizoen.

Scorende controleurs

De kansenverdeling was best in evenwicht, alleen waren de bezoekers uit Deurne-Noord een stuk efficiënter. Al snel na de 1-1 zag Gerkens Hongla vrijstaan. Ook híj opende met een geplaatst schot zijn seizoensrekening. Lang leek de feestvreugde niet te duren, want drie minuten later miste Bruno op een haar na de gelijkmaker. Dury greep in met Srarfi voor Dompé, dik tegen de zin van de aanwezige Essevee-fans. Een wissel die niet bepaald voor schwung zorgde. Het Waregemse vuur doofde uit. Antwerp hield eenvoudig stand, en diepte de score nog uit na een klasseflits van invaller Benavente.