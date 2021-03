Tienkoppig Antwerp legt er vier binnen tegen Kortrijk en verstevigt zijn tweede plaats

Na een 2 op 9 heeft Antwerp de match gewonnen die het móést winnen. De Great Old speelde tegen Kortrijk zeventig minuten met tien man, maar scoorde wel vier keer. Goed voor een 4-2-zege tegen de Kerels, die aardig weerwerk boden. Antwerp verstevigt zo weer zijn tweede plaats in de stand. De PO1-druk ligt opnieuw bij eerste achtervolgers Genk, Oostende en Anderlecht.

Een overtreding van Verstraete op Hendrickx na negen seconden was tekenend voor de instelling waarmee de thuisploeg aan de aftrap verscheen. Antwerp wilde wat rechtzetten na het lamentabel begin van afgelopen maandag in Leuven, waar het met 2-0 verloor. RAFC zette meteen druk naar voor, en creëerde in de openingsminuut ook de eerst kans. Refaelov stuurde Lamkel Zé diep. De Kameroener strandde op doelman Ilic.

Bij Kortrijk kreeg Chevalier de voorkeur op Gano. Selemani, volgens de selectielijst die vrijdag gepubliceerd werd geblesseerd, raakte toch fit en startte zelfs in de basis. In het andere kamp versierde Mbokani zijn eerste basisplaats sinds 17 januari in Gent. De aanvaller liet een gretige indruk na, maar net als Lamkel Zé geraakte ook hij in de negende minuut niet voorbij Ilic.

Tweede rood in drie matchen

Antwerp speelde met veel enthousiasme, soms zelfs te veel enthousiasme. Seck pakte uit met een tackle op Ocansey. Rood oordeelde scheidsrechter Dierick. Ook de VAR vond de uitsluiting op zijn plaats. Een streng verdict voor de Senegalees, al weet je dat voor dergelijke overtreding wel eens een rood karton uit de achterzak opdoemt. Op die locatie, ver van doel en tegen de zijlijn, had Seck gewoon moeten meelopen. Het was bovendien zijn tweede rode kaart in drie wedstrijden. Ook de Europa League-thuismatch tegen Rangers speelde de verdediger niet uit.

🟥 | @official_rafc moet verder met een man minder na een directe rode kaart voor Abdoulaye Seck! 🤕#ANTKVK pic.twitter.com/XVuBetZ88O — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 6, 2021

De roodhemden moesten nog zeventig minuten met een man min verder, maar klommen wel op voorsprong. De Sart beroerde een draaibal van Lamkel Zé met de arm. “Penalty”, schreeuwde de Speler van de Maand februari. Dierick ging er aanvankelijk niet op in. De VAR gaf Lamkel Zé wel gelijk. Refaelov koos in tegenstelling tot zijn vorige elfmeters voor de linkerbovenhoek, goed voor zijn achtste competitiegoal.

Doelpuntenfestijn na rust

Elsner greep halverwege in en gooide met Palaversa en Gano twee verse krachten in. De gewezen Antwerp-spits dreigde meteen en kwam een teen te kort om de gelijkmaker in doel te schuiven. Kortrijk nam het heft in handen, tot de bal opnieuw op de stip ging. Chevalier trapte Refaelov aan, een typische, knullige, overtreding van een aanvaller. De maker van de 1-0 liet deze keer Mbokani trappen, maar die faalde. Ilic duwde zijn poging in hoekschop. Gelukkig voor Dieu viel daaruit wél de 2-0. Le Marchand kopte ongehinderd raak. Een opsteker voor de Fransman. Sinds hij een maand geleden in de bekermatch op Club Brugge in de ploeg kwam, won Antwerp nog niet.

De Kortrijkzanen zouden zich niet neerleggen bij de dubbele achterstand en reageerden dertig seconden na de 2-0. Een voorzet van Selemani dwarrelde zomaar in doel. Gano eiste de goal op, maar raakte het leer duidelijk niet. Zíj́n moment zou echter nog volgen. Met een knappe deviatie voor de 2-2 bracht hij zijn ex-ploeg in vieze papieren.

Puntenverlies was uit den boze, en dus schoten Mbokani en Lamkel Zé nog eens in actie. Mbokani stuurde Lamkel Zé op het gepaste moment diep, die er met een plaatsbal de 3-2 van maakte. Achterin onderscheidde De Wolf zich nog op pogingen van Chevalier, De Sart en Selemani. In het absolute slot zorgde Verstraete met een prachtig schot voor de beslissende 4-2. Een broodnodige zege voor Antwerp, dat zijn tweede stek verstevigt. Zo ligt de druk weer bij achtervolgers Genk, Oostende en Anderlecht.

Antwerp: De Wolf; Seck, Le Marchand, De Laet; De Pauw, Verstraete, Hongla, Lukaku; Lamkel Zé, Mbokani (79’ Batubinsika), Refaelov (73’ Haroun)

Kortrijk: Ilic; Sainsbury, Derijck, Radovanovic (58’ Badamosi); Golubovic, Hendrickx, De Sart, Ocansey; Chevalier (81’ Stojanovic), Gueye, Selemani

Doelpunten: 28’ Refaelov (strafschop) 1-0, 55’ Le Marchand (Refaelov) 2-0, 56’ Selemani (Radovanovic) 2-1, 67’ Gano (Badamosi) 2-2, 72’ Lamkel Zé (Mbokani) 3-2, 85’ Verstraete (Lamkel Zé) 4-2

Strafschoppen: 27’ Refaelov (omgezet), 53’ Mbokani (gemist)

Rode kaarten: 21’ Seck

Gele kaarten: 27’ De Sart, 74’ Mbokani