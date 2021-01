Geen spektakel ditmaal, maar een droge brilscore: Beerschot en Kortrijk houden elkaar in evenwicht

Zo spektakelrijk de heenmatch was, des te eentoniger de terugwedstrijd werd. Beerschot en Kortrijk hielden elkaar wederom in evenwicht. Het werd ditmaal geen 5-5, maar een droge 0-0. De schaarse kansen werden stuk voor stuk de nek omgewrongen, waardoor iedereen op zijn honger bleef zitten.

Beerschot en Kortrijk trakteerden ons de vorige keer op spektakel, het was afwachten of de rematch even amusant zou worden. Pleitte alvast in het voordeel: beide teams zochten een driepunter. Beerschot de eerste thuiszege in vijf wedstrijden, Kortrijk de eerste winst na een nul op negen. Coach Yves Vanderhaeghe maakte dan ook schoon schip en liet nieuwkomers Zinho Gano en Ante Palaversa meteen in de basis debuteren, ook Lucas Rougeaux – terug uit blessure - startte. Brendan Hines-Ike, Pape Gueye en Sambou Sissoko mochten beschikken. De thuisploeg zag de zieke Musashi Suzuki op het nippertje afhaken waardoor Blessing Eleke zijn tweede basisplaats van het seizoen kreeg.

Daar waar in de heenwedstrijd al na acht minuten 2-0 op het bord stond, diende het openingskwartier nu als studieronde. Enkel Teddy Chevalier ondernam een noemenswaardige doelpoging, maar die belandde in het zijnet. Makarenko vervolgens kwam al dichter, zijn schuivend afstandsschot ging naast.

Pas voorbij het halfuur kwam de eerste echte doelkans van de wedstrijd. Selemani met een voorzet naar Jonckheere, waarna Gano ei zo na in doel verlengde. Zijn poging ging voorlangs, Beerschot ontsnapte. De Mannekes lieten het spel duidelijk aan de Kerels en speculeerden op de counter. Dat brak ze net voor rust bijna zuur op, Gano leek te scoren tussen de benen van Vanhamel, maar de doelman zat er nog net genoeg met de voeten bij. Rusten dus met 0-0.

Foto: BELGA

Net als tegen STVV en Cercle Brugge had Kortrijk het overwicht, maar ook nu zetten de Kerels dat niet meteen om in een voorsprong. Halfweg de tweede helft kwam er te veel afval in het spel, waarna Beerschot overnam. Ook van de Mannekes ging weinig dreiging uit.

Waarna Kortrijk net niet zelf een handje hielp, want Derijck gleed een voorzet net naast zijn eigen goal. Bij Beerschot liet Holzhauser zich opmerken. Ilic hield zijn indraaiende corner uit zijn goal, ook moest de doelman goed plat op een vrijschop van Holzhauser.

De match kabbelde voort richting het einde, maar het venijn zat in de staart. Kortrijk had al enkele keren komen opzetten en leek in de laatste minuut nog het laken naar zich toe te trekken. Op een corner van Selemani haalde Sainsbury uit met een prima kopstoot, Vanhamel had nog een ultieme reflex in huis. Kortrijk kon zo wederom het (lichte) overwicht niet omzetten in punten. Daarvoor werkte het te slordig af. Beide teams schieten weinig op met het punt en blijven hangen in het klassement. Voor Beerschot is het de vijfde thuiswedstrijd op rij dat het niet wint.