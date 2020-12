Leko boekt belangrijke (en laatste?) zege met Antwerp tegen concurrent Charleroi

Antwerp heeft 2020 met een goed gevoel afgesloten. Na de winst bij Waasland-Beveren klopte de Great Old nu ook rechtstreekse belager Charleroi. De opmars richting de top 4 is ingezet. Of die na Nieuwjaar met of zonder Ivan Leko verdergaat, moet nog blijken.

Was dit de laatste match van Leko als T1 van Antwerp? Op die vraag volgde vóór de wedstrijd geen antwoord. De Kroaat draaide in zijn TV-interview om de hete brij heen, en hoopte vooral dat zijn spelers, tussen de feestdagen door, gemotiveerd aan de aftrap zouden verschijnen.

Bella

Het kerstvoetbal op de Bosuil had meer weg van herfstvoetbal. Naarmate de wedstrijd vorderde, nam storm Bella in kracht toe. Mooi was het geleverd spel voor rust allesbehalve. Het voetbal van beide partijen zat vol slordigheden. Het hoeft niet te verbazen dat we het eerste schot tussen de palen pas na een halfuur te zien kregen. Morioka zette met een zwakke plaatsbal Butez aan het werk.

Het meeste doelgevaar speelde zich echter voor de kooi van Charleroi af. Antwerp, dat met dezelfde basisploeg als vorige week in Beveren speelde, stapelde de flankvoorzetten en corners op, maar kon er uiteindelijk geen kans uit puren. Ook niet toen doelman Penneteau een handje toestak met riskant balverlies. De beste kansen waren uiteindelijk voor de bezoekers, die met Costa voor de geblesseerde Fall slechts één wissel doorvoerden ten opzichte van de zege tegen Anderlecht. Nicholson zette een knappe één-twee op met Benchaib. De Jamaicaan, die ook in de heenmatch twee keer scoorde, trapte in de volley naast.

Waar is Jules?

De tweede helft leek met een mannetje minder te beginnen, want Van Cleemput was plots zoek. De gewezen KV Mechelen-speler rende nog net het veld op toen Boucaut het vervolg op gang floot. Het tweede bedrijf leverde gelukkig wel doelpunten op, te beginnen met een owngoal van een sterk spelende Seck. De Senegalees devieerde ongelukkig de inzet van invaller Berahino in eigen doel.

Ook Leko wisselde, en met succes. Dankzij het trio Juklerod, Benavente en Miyoshi ging de Great Old nog op en over Charleroi. Miyoshi was een gesel voor de Zebra’s en had verscheidene keren de gelijkmaker aan de voet. Uiteindelijk verschalkte Benavente zijn ex-club.

Op 2 punten van Charleroi

De dominantie van de roodhemden resulteerde ook in een tweede treffer. Dessoleil schatte een lange bal van Seck verkeerd in, en kopte gevaarlijk terug naar zijn doelman. Mbokani was bij de pinken om het leer over Penneteau te stiften.

Antwerp boekt zo een belangrijke 6 op 6 met het oog op de top 4. RAFC nadert tot op twee punten van Charleroi. Of de jacht op de ‘Champions Play-off’ in januari mét of zonder Leko verdergaat, zal iedereen benieuwen.