Weer geen zege voor Beerschot: Cercle pakt eerste punt in acht matchen na late gelijkmaker

Beerschot speelde in een inhaalmatch van de Jupiler Pro League 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. Musashi Suzuki bracht de thuisploeg snel op voorsprong maar Cercle kon in de slotminuut gelijkmaken via Anthony Musaba. Beerschot, dat voor de zesde keer op rij niet kon winnen, liett zo de kans liggen om vierde te worden. Cercle, dat zeven matchen op rij verloor, komt door dit puntje gelijk met Waasland-Beveren op de zestiende plaats.

We stonden woensdagavond liever niet in de schoenen van Cercle-coach Paul Clement. Daar sta je dan, als vriendelijke Brit met de nodige adelbrieven op zak in een leeg Olympisch stadion in dat soms rare België. Met de wetenschap dat je ploeg net 3 op 30 behaalde en wegzakte naar de voorlaatste plaats. Wetende ook dat januari de maand van de waarheid is met om de drie dagen een match op leven en dood. Is Paul Clement ten einde raad? Volgens de fans van Cercle wel, maar welke coach wordt niet in die rol geduwd na zeven nederlagen op rij?

Bernd Storck kon zich dat vorig jaar wel veroorloven. De charismatische Duitser werd van de eerste tot de laatste dag als de verlosser beschouwd en loste die verwachtingen ook in. Elke zet, hoe onbegrijpelijk ook, werd als geniaal beschouwd. Bij Clement is het net omgekeerd. Vandaag kreeg hij in de vooravond al de achterban op zijn dak omdat hij de Schot Bates centraal achterin aan Taravel koppelde. Marcelin , de man van 10 miljoen, verhuisde naar de bank, waar zelfs geen plaats was voor Hoggas en Vitinho. Terug van weggeweest: de Senegelees Franck Kanouté, wereldberoemd in België als organisator van zijn eigen lockdwonparty.

Voetballen kan hij echter wel, de Senegalees. Clement posteerde ook de ijverige Vanhoutte als hulpje in zijn buurt zodat Kanouté af en toe wat mogelijkheden kreeg in de omschakeling Hazard benutte de ruimte maar zijn bal vloog tegen de paal. Typisch voor een ploeg in nood en dan weet je dat er nog meer onheil in lucht hangt. Holshauser verstuurde een geniale pass en Bates, jawel hij, liet zich in de rug pakken. Suzuki verwerkte de heerlijke assist in het te vroeg door Didillon verlaten lege doel. Jammer voor Holshauser dat de punten van de gouden schoen al waren toegekend, of hij had er ongetwijfeld nog wat meer verzameld. De VAR had wel nog even tijd nodig om mogelijk buitenspel te checken maar Smet kreeg na een paar minuten een bevestiging in zijn oortjes.

Foto: Isosport

Cercle weer op achtervolgen aangewezen maar het was ook niet de eerste keer dat het beter had verdiend. Efficiëntie is natuurlijk een must en het is stilaan een wijsheid in het voetbal aan het worden dat balbezit allesbehalve een garantie op succes is. Beerschot stond met dezelfde elf als tegen Gent op het veld en legde opnieuw meer de nadruk op een sterk organisatorisch blok. De Antwerpenaren gaven weinig of niks weg en Vanhamel haalde in zijn zetel de rust.

Musaba als reddende engel

De Cercle-spelers wisten wat hen te doen stond in de tweede helft. De achtste nederlaag op rij vermijden en minstens Waasland-Beveren bijbenen of er zelfs over wippen. Want met een zege kon Cercle niet alleen over de Waaslanders, maar ook over STVV wippen. Maar dan moet je wel beter doen dan Biancone en als je eens de achterlijn haalt, de voorzet niet wild naar het hoogste punt van de lege tribune trappen.

Beerschot speelde vooral zuinig en slim. Het had al vijf matchen op rij niet meer gewonnen en de covid-uitbraak in december had er zwaar ingehakt. De mannekens hebben met Mike Vanhamel wel een puntenpakker in doel. Hij mag dan veeleer doen denken aan een tatoeëerder, uitbater van een artistieke kroeg of zelfs viking, als keeper is hij op zijn best. Knap was het hoe hij eerst Musaba en nadien Hazard van de gelijkmaker hield.

Hopelijk voor Cercle weet de nieuwe 20-jarige spits Kévin Denkey beter de weg naar doel. Omdat het vandaag om een inhaalmatch ging was de Togolees nog niet speelgerechtigd. Dat is hij zondag wel tegen Standard en wie weet slaagt Denkey er wel in om constant veldoverwicht in een broodnodig doelpuntje om te zetten. Iké Ugbo, nochtans een man met een neus voor goals, hij maakte er al tien, besloot een kwartier voor tijd ongelukkig in het zijnet. Cercle leek zichzelf weer niet te belonen maar Beerschot speelde met vuur en vergat dat een match minstens 90 minuten duurt. Op aangeven van Ugbo vond Musaba dan toch het gaatje en scoorde de oververdiende gelijkmaker. Dit Cercle is nog geen dode mus.