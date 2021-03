AA Gent wint zuinig na een ronduit barslechte wedstrijd tegen Cercle Brugge en kan pas scoren na gemiste (!) strafschop

Ook wie niet naar De Mol keek op Play Vier, kon zijn/haar hartje ophalen aan de betere stokken in de wielen. Bij wijze van concurrentie voor Play Vier besloot AA Gent zichzelf tachtig minuten lang te saboteren. Tot Cercle Brugge een veilige plaats uit de handen zag wegglippen door een strafschop weg te geven. Play-off 2 komt in zicht voor de Buffalo’s, de Vereniging blijft flirten met degradatie.

Was dit het hetzelfde elftal dat zes dagen eerder de ongenaakbare leider aan het wankelen had gebracht? Het lijkt onmogelijk maar eigenlijk speelde AA Gent weer eens naar het beeld van zijn seizoen. Zo onvoorspelbaar in zijn uitschieters, naar onderen toe, dat zelfs de eeuwig opgewekte Hein Vanhaezebrouck er al eens moedeloos van moet worden. Feit is: wie thuis de slotwedstrijd van deze speeldag verkoos boven De Mol, kreeg ongelijk. Tenzij hij of zij graag een opzichtig staaltje sabotagewerk wilde zien. Wie AA Gent een helft zag slabakken – doelman Didillon had een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen – was zeker: de Buffalo’s zaten ook met een mol. Maar wie?

Foto: BELGA

Was het Dino Arslanagic, die in de openingsfase risico’s nam die sinds de komst van Vanhaezebrouck verleden tijd leken? Cercle liet hem alleszins de bal hebben, zodat hij garant voor de een na de andere losse flodder naar voor. Of was het Roman Yaremchuk, die met zijn gedachten elders leek? Misschien was het de dramatische Nurio die zomaar een bal over de zijlijn gaf? Depoitre dan, die overpowered werd door Strahinja Pavlovic, de beste man op het veld? Of Mohammadi, die alleen loopschoenen had aangetrokken, geen voetbalshoes. Roman Bezus? De Oekraïner probeerde nochtans en liep zich ondertussen te pletter. Zie daar waarom Vanhaezebrouck de ‘fitte’ Odjidja op de bank hield. Zelfs Bezus schreeuwde het uit toen hij géén steekbal kon geven omdat Yaremchuk opzichtig buitenspel liep.

Cercle verloor Marcelin in het openingskwartier met een hamstringblessure. Daardoor kwam Corryn erin en schoof Biancone naar de driemansdefensie. Niet dat dit veel veranderde: Cercle vocht voor wat het waard was, maar veel meer dan AA Gent ophouden met zijn gespiegelde opstelling kon de Vereniging ook niet. Wel had het de enige ernstige kans in de eerste helft, op corner. Bolat hield de inlopende Pavlovic van 0-1, Ugbo miste van dichtbij de rebound. Het soort kansen dat straks kan beslissen over behoud of barrage.

Drievoudige wissel bij de rust

Vanhaezebrouck, een ervaren mollenjager, greep in bij de rust. Hanche-Olsen, Mohammadi en Bezus bleven in de kleedkamer. Met Ngadeu, Odjidja en Tissoudali ging Gent met vier achterin spelen. Daardoor verloor Cercle even de grip op de thuisploeg: Odjidja haalde de achterlijn, Depoitre werd gehinderd om krachtiger af te drukken. De thuisploeg begon eindelijk wat leven te vertonen. Het verloor wel Arslanagic, helemaal groggy nadat hij een arm van Ugbo tegen zijn slaap kreeg. Cercle op zijn beurt zag ook Vanhoutte, tastend naar de hamstrings, uitvallen.

Foto: BELGA

De opleving van Gent was van korte duur. Odjidja plaatste een afstandsschot voorlangs maar weer kwam Cercle dichter bij een doelpunt. De pegel van invaller Hoggas klopte Bolat maar niet de paal. Enkele centimeters verschil die Cercle een kloof van twee punten met Moeskroen hadden opgeleverd. Nu blijft Cercle in acuut degradatiegevaar en resten slechts drie kansen op de redding. De mol speelt namelijk voor de Vereniging. Vitinho maakte een domme strafschopovertreding op Nurio. Castro-Montes ging verrassend achter de bal staan en werkte de penalty in twee keer voorbij Didillon. Cercle beschikt over meer kwaliteit dan Waasland-Beveren of Moeskroen, maar het blijft in hun gezelschap. Ook omdat invaller Denkey in de extra tijd een kopballetje niet over Bolat getild kreeg.

AA Gent komt zo naast Zulte Waregem op een gedeelde achtste plaats. Nooit stonden de Buffalo’s hoger dit seizoen. Het lot hebben ze in eigen handen en de wortel genaamd play-offs die al een heel seizoen voor de neus bengelt, ook bijna. Tenzij er straks toch weer eentje de mol uithangt…