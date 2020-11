Horrorblessure Vanheusden overschaduwt Luikse zege op Oostende, Noë Dussenne kroont zich tot matchwinnaar

Standard pakte dankzij een goal van Noë Dussenne de drie punten tegen KV Oostende en klimt naar de derde plaats. Maar de Rouches zullen toch vooral bekommerd zijn om hun aanvoerder Zinho Vanheusden, die ogenschijnlijk een ernstige knieblessure opliep.

De Rouches wilden na drie nederlagen op rij – waarvan twee in Europa – tegen Oostende opnieuw het goede gevoel terugvinden. Ondanks de zege is dat niet gelukt. Dat had alles te maken met minuut 19, toen Zinho Vanheusden na een duel met Gueye naar de grond stortte en het uitschreeuwde van de pijn. Dat ging door merg en been. Voor de kersverse Rode Duivel wacht allicht een lange revalidatie. Hij leek een zware blessure aan de rechterknie te hebben opgelopen. Enorm zuur voor de 21-jarige aanvoerder van Standard, die al eerder geplaagd werd door twee ernstige knieblessures.

Terwijl Vanheusden op de grond lag te kermen van de pijn voetbalde KVO voort en scoorde het ook, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Laifis kwam daarop het veld in voor Vanheusden, die op een brandcard werd afgevoerd. De Hasselaar wordt maandagvoormiddag in het ziekenhuis onderzocht.

Foto: BELGA

Het voorval wierp een schaduw over de rest van de match, die desondanks potig bleef. Amallah pakte op het halfuur uit met een goed schot. Hubert tikte de bal via de lat uit zijn doel. Daar bleef het de eerste 45 minuten bij.

Na rust nam Standard de partij in handen. Al kwam het goed weg toen Sakala diep werd gestuurd en de spits alleen op doel kon aflopen. De Zambiaan moest alleen nog voorbij Bodart en knalde op de lat. Even later hielp Amallah een nog grote doelkans om zeep. Balikwisha tikte de bal subtiel tot bij de Marokkaanse international, die de bal vrij voor het inknikken had maar zijn kopbal compleet miste.

De Luikenaars voerden de druk op om zo de eerste overwinning sinds 4 oktober binnen te halen. Dat lukte. Op een hoekschop was het Dussenne die de bal tussen de benen van Hubert raak kopte. De KVO-doelman zag er daar niet best uit. Even twijfelde ref Visser aan de rechtmatigheid van de goal, maar het leer had wel degelijk de lijn gepasseerd: 1-0. Voor Standard betekent het dat het derde wordt, met evenveel punten als nummer twee Beerschot. Oostende blijft steken op de tiende plek.