KV Mechelen gaat winnen bij OH Leuven en bezorgt zichzelf wat ademruimte

Een sterk en aanvallend KV Mechelen is met 1-2 gaan winnen op het veld van OH Leuven. Malinwa stond al bij de rust 0-2 voor, de Leuvenaars konden daar na de pauze slechts één goaltje tegenover zetten. Achterin bezorgt Mechelen zichzelf een heel klein beetje ademruimte. Het blijft zestiende, maar telt nu drie punten meer dan STVV en Moeskroen. OHL blijft vierde.

Het waren de bezoekers die het initiatief namen in de openingsfase, maar de eerste kans was wel voor OHL. Een doorgebroken Sowah legde af tot bij Henry, die op doelman Thoelen mikte. KV Mechelen bleef domineren met leuk voetbal en drukte de Leuvenaars ver achteruit, halverwege de eerste helft leverde dat ook een eerste grote mogelijkheid op. Vranckx trapte van dichtbij op doel, OHL-keeper Romo bokste weg. Een minuutje later was er een beenveeg nodig van diezelfde Romo om Mrabti van de openingstreffer te houden.

Net voor het halfuur kwam KV verdiend op voorsprong. Storm, ex-OHL, stuurde Mrabti perfect diep. Die laatste kapte de veel te ver uitgekomen Romo uit en schoof de 0-1 over de grond in doel. De Kakkers hadden hun dagje en verdubbelden zowaar meteen hun voorsprong. Schoofs krulde mooi tot bij Van Damme, die met een schot dat nog afweek op Hubert 0-2 maakte. De OHL-defensie voor de tweede keer in evenveel minuten tijd als los zand uit elkaar gespeeld.

Heerlijk op en neer

Richting rust kwamen de Leuvenaars er wat door en liet vooral Henry nog een goed schot op Thoelen optekenen, maar de dubbele bonus voor de bezoekers bleef tot aan de pauze overeind en was verdiend. OHL kwam scherp uit de kleedkamer en ging op zoek naar de aansluitingstreffer, een aanval van Mercier en Sowah stootte op Bateau. Ook Mechelen had al vroeg in de tweede helft zijn kansen met Walsh die tot twee keer toe op Romo trapte. Even later kopte Van Damme net over.

Het golfde heerlijk op en neer tijdens een meer dan aangenaam kijkstuk. Net toen de bezoekers opnieuw de bovenhand leken te nemen, maakte OHL de 1-2. De onvermijdelijke Mercier zette een aanval op en werkte tot bij De Norre. Die legde vanop de achterlijn tot bij Henry, die zijn dertiende van het seizoen over de grond voorbij Thoelen schoof. Ei zo had Mechelen zijn dubbele voorsprong meteen weer te pakken, maar Schoofs trapte een reuzekans pal op Romo.

Bij KV zag de je de paniek er beetje bij beetje insluipen, terwijl de combinaties bij OHL beter begonnen te lukken in hun zoektocht naar de gelijkmaker. De Norre probeerde het van ver, maar Thoelen bracht redding. Even later bereikte Mercier zijn maatje Henry met een boogballetje, de Franse spits kopte net over. Verder kwamen de Leuvenaars niet, KV Mechelen boekte zijn eerste overwinning sinds 22 november in Waregem.