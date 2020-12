OHL doet gouden zaak tegen rode lantaarn Moeskroen en wipt naar de vijfde plaats

OHL heeft een gouden zaak gedaan tijdens zijn inhaalwedstrijd tegen Moeskroen. Het won met 2-0 tegen de rode lantaarn en springt daardoor over Anderlecht, Charleroi en Standard naar de vijfde plaats. Ngawa opende de score, Henry verdubbelde de bonus in het slot en scoorde zo al in zijn zesde wedstrijd op een rij. Moeskroen blijft laatste in de stand met één puntje minder dan STVV.

De Leuvenaars maakten de hele eerste helft een zenuwachtige indruk. Ze voelden toch ergens de druk om tegen de rode lantaarn te moeten winnen. Het was Moeskroen dat scherper begon met vooral een dreigende Bocat, maar hij kon met zijn acties niemand bereiken. De eerste kans voor OHL was er meteen een grote: Tamari mocht alleen op doelman Koffi afstormen, maar de Jordaniër mikte naast.

Op het kwartier ontstond er even paniek. Agouzoul bleef roerloos liggen na een duel met Henry, maar bleek gelukkig al snel bij bewustzijn en kon gewoon verder. De thuisploeg trok het laken ondertussen steeds meer naar zich toe, maar vond weinig openingen. Maertens mikte huizenhoog over, tien minuten voor rust was er een schotje van Mercier dat Koffi makkelijk kon oprapen.

Net voor de pauze duwde OHL nog even door. Eerst stuurde Sowah Mercier diep, de Fransman besloot nipt naast vanop een tiental meter. Daarna was er nog een bal vanop de middellijn van Mercier richting Tamari, maar die raakte de bal slecht en kon er weinig mee doen. Ook Moeskroen probeerde het nog eens met een afstandsschot van Xadas, maar daar zat veel te weinig power achter.

Wéér ingestudeerd nummertje

Na rust een gelijkaardig scenario als in de eerste helft: Moeskroen kwam vinniger uit de kleedkamer, maar kon weinig concretiseren. Aan de overkant bracht Mercier voor tot bij Jemelka. De Tsjechische international kopte van aan de tweede paal terug tot bij Ngawa, die de 1-0 vanop randje buitenspel voorbij Koffi buffelde. Wéér een doelpunt voor OHL met een ingestudeerd nummertje. Ei zo na stond het enkele minuten later 1-1, want Olinga kreeg alle ruimte om op doel te trappen van binnen de zestien, maar besloot op Romo.

Leuven speelde met vuur en Moeskroen bleef actief op zoek gaan naar de gelijkmaker. Xadas probeerde het nog eens van ver met een uitstekend schot vanop 30 meter, Romo kon in hoekschop boksen. De bezoekers bleven maar komen en het werd opnieuw gevaarlijk toen Gnohéré vlak voor doel opdook, maar hij trapte in het zijnet en bleek uiteindelijk ook buitenspel te staan.

In de laatste tien minuten leek het vat af bij Moeskroen en kon OHL de partij relatief vlot uitcontroleren. In het slot kon Henry zelfs nog 2-0 maken op aangeven van Mercier. Van vlakbij het doel prikte hij binnen en scoorde zo voor de zesde (!) wedstrijd op rij. Invaller Myny kwam vlak voor affluiten nog in een kansrijke positie om 3-0 te maken, maar besloot hoog over.