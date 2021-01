Wat een derby: Standard boekt in het slot dan toch vierde overwinning op rij, Charleroi zakt steeds verder weg

Standard heeft een aangename Waalse derby met 3-2 gewonnen van een moedig Charleroi. De Zebra’s haalden tot tweemaal toe een achterstand op dankzij Mamadou Fall. Maar Muleka verraste in het slot Penneteau met een kopbal en legde de 3-2 in doel. Mbaye Leye behoudt zo zijn perfecte rapport en telt 12 op 12.

Standard-Charerloi, dat is ook dé Waalse derby. De supporters van Standard staken vuurwerk af net voor de aftrap en herinnerden de Rouches er zo aan dat het geen gewone wedstrijd was. Standard had bovendien een thuisreputatie hoog te houden, want al sinds 30 oktober 2008 kon Charleroi niet winnen op Sclessin.

Karim Belhocine dropte AA Gent-huurling Jordan Botaka meteen in de basis. De coach van Charleroi had Botaka duidelijk goed ingepeperd wat een wedstrijd dit zou zijn. Zijn laatste speelminuten dateerden al van begin december, maar Botaka had het begrepen. In de eerste helft trapte Bodart de bal buiten omdat een speler van Standard geblesseerd op het veld lag. Botaka weigerde daarna om de inworp fair richting Standard te gooien. Hij kreeg boegeroep van de thuisploeg over zich heen. Om maar te zeggen, ook zonder toeschouwers in het stadion was de rivaliteit aanwezig.

Eerste goal Klauss

Aan de overkant startte Joao Klauss voor de tweede keer op een rij in de basis. De Braziliaanse spits moest wél wennen aan de intensiteit en de stevige duels die deze derby traditioneel kenmerken, maar hij scoorde wel. Lestienne en Amallah rolden de linkerflank op met een een-tweetje. Klauss kopte zijn eerste in de Jupiler Pro League binnen op voorzet van Lestienne. 1-0 na een kwartier.

Foto: Isosport

Charleroi was echter naar Sclessin gekomen om die datum in 2008 uit de geschiedenisboeken te wissen. Botaka passeerde drie man en gaf dan een goede voorzet richting Fall. Die legde de 1-1 in het mandje met een knap schot, via de lat botste de gelijkmaker binnen. De eerste goal voor Charleroi in 2021.

De Zebra’s kregen meteen na de gelijkmaker wel een domper te verwerken. Rezaei moest op het halfuur geblesseerd van het veld. De Iraanse spits lag in de december nog in de lappenmand. Nog voor rust keek Charleroi dan ook nog eens opnieuw tegen een achterstand aan. Botaka kopte de bal centraal richting Lestienne in plaats van richting een ploegmaat. Lestienne gaf het leer op het juiste moment aan Balikwisha. De 21-jarige winger schoof de 2-1 voorbij Penneteau.

Penneteau aan grond genageld

De rust had Charleroi tot bezinnen gebracht. De Zebra’s kwamen sterk uit de kleedkamer. Na zo’n kwartier in de tweede helft had hun aanvalslust opnieuw de gelijkmaker opgebracht. Opnieuw was het Fall die scoorde, deze keer op een corner. De goal werd aanvankelijk afgekeurd voor de buitenspel, maar volgens de VAR was het een geldig doelpunt. 2-2 dus.

Twee minuten later miste Lestienne onbegrijpelijk de 3-2 voor Standard...

❌ | Maxime Lestienne had de winnende treffer aan de voet maar trapt onbegrijpelijk naast. 🤦‍♂️#STACHA pic.twitter.com/5qDYZOi6Jg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 24, 2021

Het sein voor de fans om opnieuw vuurwerk af te steken en opnieuw met succes. Charleroi was beter in de tweede helft, maar door dom balverlies van Gillet kon Standard toch de winning goal maken. Amallah snoepte Gillet de bal af en liftte het leer over de verdediging van Charleroi. Muleka kon er zijn hoofd tegen zette en verraste Penneteau. Teodorczyk had de gelijkmaker nog aan de voet, maar miste. Bodart ging in de daaropvolgende fase stevig door op Muleka en er vloog nog aan bal van Standard op de lat. Helemaal in het slot raakte Penneteau nog een bal met de hand, wat hem een rode kaart opleverde en waardoor Guillaume Gillet zowaar nog even onder de lat moest gaan staan. Wat een derby.

Foto: Isosport

De actie van de supporters voor de wedstrijd inspireerden beide ploegen tot vuurwerk op het veld. Charleroi maakte aanspraak op de eerste zege op Sclessin sinds 2008, maar maakte te veel foutjes waarvan Standard kon profiteren. De Waalse derby eindigde met sneeuw, Gillet in de goal en met 3-2 voor de thuisploeg na een aangename pot voetbal.