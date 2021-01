Marian Shved bezorgt KV Mechelen in het absolute slot de zege tegen rode lantaarn Waasland-Beveren

KV Mechelen heeft dinsdagavond Waasland-Beveren verslagen. De match leek lange tijd op weg naar een gelijkspel. Mechelen leek af te stevenen op een eenvoudige zege en gin rusten met een dubbele voorsprong na doelpunten van Walsh en Shved. Waasland-Beveren herpakte zich en leek op weg naar een gelijkspel na twee doelpunten van invaller Faucher. Maar dat was buiten matchwinnaar Shved gerekend, die de winnende treffer in de extra tijd tegen de touwen knalde.

Trainer Nicky Hayen had na het felbevochten punt op Anderlecht weinig redenen tot wisselen. Toch voerde de Limburgse T1 één wissel door. Joe Efford kwam in de ploeg voor Albanese. Bij KV Mechelen had trainer Wouter Vrancken aangekondigd te zullen roteren, maar hij stuurde dezelfde elf spelers die wonnen op het veld van Eupen de grasmat op. Je zou voor minder na de knappe 15 op 18.

In de openingsminuten ging het spel goed op en neer. Beide ploegen wilden voetballen en gingen op zoek naar het openingsdoelpunt. Waasland-Beveren versierde de eerste kansjes van de match. In tegenstelling tot op het veld van Anderlecht trok de thuisploeg geen verdedigende burcht op. Het eerste schotje van Heymans vloog ver naast. Even later snoepte Frey de bal af voor de neus van Bijker. De Zwitserse spits kapte zich vrij in de zestien, maar zijn plaatsbal was te slap om doelman Thoelen te verschalken. Alleen duurde die goede periode welgeteld zeven minuten.

Nadien nam Mechelen het commando over. Eerst werd het schot van Hairemans nog in hoekschop gedevieerd. Na amper acht minuten was het al prijs. Shved kapte Vukotic veel te makkelijk uit en legde terug tot bij Walsh. De rechtsachter plaatste het leer tussen de benen van Jackers in doel. Waasland-Beveren opnieuw op achtervolgen aangewezen. Na een half uur verdubbelde Mechelen de voorsprong. Mrabti stak Shved diep in de rug van de Beverse defensie. De Oekraïner liet zo’n kans niet liggen en stiftte de bal over doelman Jackers. Wedstrijd gespeeld. De thuisploeg was het noorden helemaal kwijt. Mechelen speelde met vertrouwen en ging voor rust op zoek naar een derde treffer, maar Jackers stond pal op de poging van De Camargo.

Foto: BELGA

Invallers maken verschil

Nicky Hayen moest iets doen en greep in tijdens de rust. Vieira, Leuko en Heymans bleven in de kleedkamer. Wuytens, Faucher en Albanese waren hun vervangers. De wissels brachten in eerste instantie geen zoden aan de dijk. Maar op het uur viel de aansluitingstreffer plots uit de lucht. Albanese hield Schoofs makkelijk af en vond Faucher met een gemeten pass in de zestien. De Frans-Algerijnse spits verschalkte Thoelen met een puntertje. Kregen we dan toch een match? Jawel. Nauwelijks tien minuten later hing hetzelfde duo de bordjes in evenwicht. Dit keer kopte Faucher opnieuw een voorzet van Albanese binnen. De invallers maken het verschil. Thoelen had nog een uitstekende parade in huis op het schot van Albanese. Maar het venijn zat hem in de staart. In de slotminuut van de extra tijd knalde Shved Mechelen alsnog naar een driepunter.