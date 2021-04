KV Mechelen bekroont seizoen met Europe play-offs, einde in mineur voor KV Kortrijk

Van randje degradatieplaats medio december over flirten met de top vier medio februari om op de slotspeeldag een stek in de Europe play-offs – de vroegere PO2 – binnen te halen. Deze voetbaljaargang was een ware rollercoaster voor Malinwa die finaal dan toch beloond werd met zes extra wedstrijden. Een mooie en verdiende kers op de taart voor KV Mechelen. Met zijn zwaarste nederlaag (1-4) eindigt KV Kortrijk zijn seizoen op een troosteloze veertiende plaats.

Winnen was de boodschap, simpeler kon niet voor KV Mechelen. Wat OHL op Den Dreef deed, was weliswaar ook nog van belang maar zou niets meer dan een bijkomstigheid zijn indien KVM niet zelf zou winnen. Wouter Vrancken rekende op dezelfde elf die vorig weekend overtuigend Zulte Waregem klopten. Luka Elsner hield Chevalier en Sissoko aan de kant ten voordele van Makarenko en Ocansey.

Spektakelrijk wedstrijdbegin

Het vuur zat meteen goed aan de lont. Na een poging van Vanlerberghe werkte Radovanovic de bal in eigen doel. Malinwa meteen op rozen, zo leek het. Een handvol seconden tenminste, want door positiebuitenspel van Peyre keurde ref Wim Smet de goal af. De onfortuinlijke verdediger van geel-rood speelde wat later ook aan de overkant een negatieve hoofdrol. Na een vermijdbare tackle op Gueye ging de bal onherroepelijk op de stip. Selemani miste niet en KV Mechelen moest nu op zoek naar minstens twee doelpunten.

De zenuwen waren gespannen en Vrancken pakte na protest zijn vijfde gele kaart van het seizoen. En ook zijn ploeg toonde nervositeit. De Kortrijkzanen gleden opnieuw door de Mechelse defensie en Vanlerberghe kon nog net een poging van Gueye afblokken. KVM moest komen en na twee schuchtere pogingen van Storm kreeg Schoofs een unieke schietkans. Doelman Ilic bracht redding. Het leek een pot eenrichtingsvoetbal te worden en toen Selemani Mrabti in eigen zestien onderuit haalde, ging de bal opnieuw op de stip. Dom, eens te meer omdat Selemani vorige week tegen Waasland-Beveren zelf een identieke elfmeter had gekregen. Mrabti bedankte en zette de bordjes weer in evenwicht.

Ommekeer in derde kwartier

Ondertussen had Louis Verstraete er op Den Dreef 0-1 van gemaakt en zo zag het er weer iets rooskleuriger uit voor Malinwa. En de hemel klaarde al helemaal op toen Hairemans Storm centraal door de buitenspelval loodste. De winger werkte zijn zesde van het seizoen over de lijn. KV Mechelen nestelde zich zo virtueel in de Europe play-offs. Toch was de match verre van gespeeld. Achteraan bleef Selemani een luis in de Mechelse pels. Peyre kon zijn pass onderscheppen.

Met Chevalier voor Gueye wilde KVK na rust het tij doen keren, maar dat was buiten Selemani gerekend. De speler uit de Comoren leverde het leer in bij Storm, die zijn tweede van de avond voorbij Ilic schoof. De tweede helft was zo amper op gang gefloten of de Europe play-offs waren weer wat dichterbij. KV Kortrijk kon er weinig tegenover stellen. De Sart probeerde het met een ver schot dat net over doel verdween. De thuisploeg stak nu zijn neus enkele keren aan het venster, maar de geruststellende kloof van twee doelpunten bleef intact. Zo’n 120 kilometer verderop aan Den Dreef stond het ondertussen 1-2, dus KVM had zijn schaapjes stilaan op het droge. Een schotje van Chevalier en een van Hairemans konden de netten niet doen trillen. De ingevallen Vranckx miste eveneens.

Toch kwam het vierde doelpunt nog wél op het scorebord. Storm glipte alweer door de buitenspelval en bediende De Camargo. De spits had zelf kunnen scoren, maar was niet zelfzuchtig en gunde Schoofs diens vierde van het seizoen. Na nog een applausvervanging voor uitblinker Defour was de buit binnen. KV Mechelen bewees met een klinkende 1-4-zege dat het zijn plaats in de Europe play-offs dit seizoen niet gestolen heeft. Met zijn zwaarste nederlaag moest KV Kortrijk de kelk tot op de bodem ledigen.