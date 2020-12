OHL verspeelt dubbele voorsprong en mogelijke tweede plaats tegen Moeskroen

OH Leuven is er niet in geslaagd te winnen op het veld van Moeskroen. Na goals van Vlietinck en Hubert leek het vlot de drie punten te pakken, maar Da Costa bezorgde Moeskroen uiteindelijk toch nog een gelijkspel met twee goals. Moeskroen loopt zo opnieuw een puntje uit op STVV. OHL laat de kans liggen om naast Genk op de tweede plaats te komen.

Zowel Moeskroen, als OHL wonnen afgelopen weekend hun partij. Beide trainers hadden dus weinig redenen om hun elftal om te gooien. Simao hield het bij Moeskroen op één wissel: Bakic kwam na zijn schorsing terug in de ploeg ten koste van Hocko. Marc Brys moest noodgedwongen twee wissels doorvoeren. Zo kwam Vlietinck in de ploeg voor de geblesseerde Malinov. Vervelender voor Brys was echter dat ook topschutter Henry ontbrak bij de Leuvenaars. De spits zou kampen met een enkelblessure. Daan Vekemans kwam in zijn plaats.

Beide ploegen stonden voor de tweede keer in een week tegenover elkaar. Vorige week trok OH Leuven aan het langste eind en Moeskroen wilde dat duidelijk rechtzetten. Het startte stevig aan de partij en met een afstandsschot van Olinga en een kopbal van Silvestre kon het ook voor de eerste dreiging zorgen. OHL antwoordde via een knal van Hubert en een gevaarlijke steekbal van Vekemans. Gelukkig voor de thuisploeg was Koffi attent.

Venijn

Moeskroen domineerde in het eerste kwart van de wedstrijd en bijna zag het die dominantie beloond worden met een goal: Koffi verstuurde een perfecte lange bal en zette Olinga alleen voor Romo. Die laatste had echter een goede voetreflex in huis en hield zo de nul op het bord. Moeskroen bleef komen, maar de volgende grote kans was er wel eentje voor de bezoekers: Tamari haalde schitterend uit en dwong Koffi tot een goede redding.

Het echte venijn zat hem echter in het slot. Via De Norre belandde de bal bij Vlietinck en die trapte de bal voorbij Koffi. En zo stond OHL tegen de gang van het spel in op voorsprong. Op slag van rust kreeg Moeskroen nog de kans op de gelijkmaker, maar Da Costa miste zijn schot volledig. Aan de overkant was er ook nog een goede Koffi nog om Sowah van de 0-2 te houden.

Boeken toe

OHL kon in de tweede helft zijn geliefkoosde spel gaan spelen. Het hield de boel goed gesloten en liet de thuisploeg komen om zelf genadeloos toe te slaan op de tegenaanval. En dat loonde meteen. Bij de eerste Leuvense aanval was het meteen prijs. Koffi had veel moeite met een flauw schotje van Sowah en ging in de rebound te driest in op Mercier. Lambrechts aarzelde niet en floot strafschop. Bij afwezigheid van Henry zette Hubert zich achter de bal en die faalde niet. 0-2 en boeken toe zou je dan denken.

De thuisploeg had immers duidelijk een tik gekregen na de tweede Leuvense goal. Via Agouzoul miste het wel nog de kans op de snelle aansluitingstreffer, maar voor het overige bleef doelgevaar uit. Het kwam zelfs goed weg wanneer Sowah alleen voor Koffi te laconiek afwerkte en zo de 0-3 liet liggen. Even later deed Vlietinck hetzelfde. En dat zou OHL zich ferm beklagen, want een minuut later stond het plots 1-2. Da Costa hield Kotysch goed af en trapte de aansluitingstreffer voorbij Romo.

Correctie: boeken open

Moeskroen ging er terug in geloven. En terecht, zou blijken, want met een kwartier op de klok stond het plots opnieuw gelijk! Jemelka werkte een lange bal slecht weg in de voeten van Nuno Da Costa. De spits van Moeskroen twijfelde geen moment en verschalkte Romo met een goed gemikte plaatsbal: 2-2. Brys sprong haast uit zijn vel.

De 2-2 bleek uiteindelijk ook de eindstand. OH Leuven laat zo op een zure manier de kans liggen om gedeeld tweede worden. Moeskroen loopt op zijn beurt een puntje verder weg van rode lantaarn STVV.