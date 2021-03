Spektakelstuk eindigt op billijk gelijkspel (2-2), Genk en Standard schieten echter weinig op met punt

Aan passie en spektakel geen gebrek, een aantrekkelijke Genk-Standard had vrijdagavond een bomvolle Luminus Arena verdiend. De topper eindigde op een billijk gelijkspel (2-2), waarbij Ito twee keer scoorde voor de thuisploeg, die aanvoerder Heynen geblesseerd zag uitvallen.

Terwijl John van den Brom kon vasthouden aan de basiself, die in Anderlecht de poort naar de bekerfinale open beukte, moest Mbaye Leye nog tijdens de opwarming zijn plannen aanpassen. Cimirot viel geblesseerd uit en werd vervangen door Pavlovic. Leye verkoos bovendien Gavory boven Siquet en liet tweede spits Muleka aan de kant voor Bastien, een extra middenvelder.

Achteraan opteerde de bezoekende coach voor een strikte mandekking, Bokadi dekte door op Thorstvedt. Het zorgde voor veel en stevige duels overal op het veld. De Rouches slaagden erin om de ruimtes klein te houden, behalve op de momenten dat er balverlies werd geleden. Dan schakelde Genk snel en zuiver om.

Het leverde Racing de eerste kansen van de match op. En ei zo na de 1-0. Nadat een alom tegenwoordige Heynen Amallah de bal ontfutselde, stelde Bongonda Bodart zwaar op de proef. Ito stiftte de rebound voor doel, waar Onuachu deed wat hij dit seizoen nog maar heel zelden deed: van dichtbij frommelde hij de bal naast de verkeerde kant van de paal.

De thuisploeg forceerde nog enkele kansen maar de gelijke stand aan de rust (0-0) was alsnog billijk te noemen. In het slotkwartier van de eerste helft kwam een scherp counterend Standard immers flink opzetten. Heynen troefde in extremis de doorgebroken Klauss af, Vandevoordt zweefde sierlijk een kopbal van Laifis uit zijn doel.

Op slag van rust verloor Genk zijn aanvoerder. Uitblinker Bryan Heynen tastte met een pijnijke grimas naar de linkerlies en moest vervangen worden door Oyen. Thorstvedt zakte naar de positie naast Hrosovsky.

Foto: Isosport

Zwaar begin tweede helft voor Genk

De afwezigheid van de kapitein woog zwaar in de beginfase van de tweede helft. Met zware gevolgen: Standard profiteerde van het overwicht om de score te openen. Lucumi, die eerder zijn vijfde gele kaart van het seizoen had gepakt, geraakt net niet bij een gemeten voorzet van Gavory, waardoor Klauss rustig kon afwerken. De Braziliaan werd nog afgevlagd voor buitenspel maar de VAR legde de meetlat aan de juist kant voor de Rouches: 0-1.

Een aangeslagen thuisploeg sloeg snel terug. Met dank aan een overmoedige Raskin, die de bal verloor aan Thorstvedt. De nieuwe aanvoerder Bongonda opende knap op Ito, wiens spurt en overhoekse knal de perfectie benaderden (1-1).

Plots was het hek van de dam. Een herboren thuisploeg gooide de motor in zesde versnelling en ging erop en erover. Met nog steeds een onhoudbare Ito in de hoofdrol. Eerst miste Onu­achu opnieuw van dichtbij de perfecte achterwaartse assist, omdat invaller Siquet de bal nog van de lijn veegde. Maar geen minuut later sloeg Ito zelf genadeloos toe op een assist van Arteaga (2-1).

Foto: JEFFREY GAENS

Late opdoffer

De driepunter lag binnen handbereik voor de thuisploeg maar een dubbele offensieve wissel van Leye lag aan de basis van een laatste plotwending. De pas ingevallen Muleka kopt aan de eerste paal een perfecte voorzet van Klauss tegen de netten (2-2).

Het was de inleiding tot een heerlijk chaotische finale. Waarin Oyen nog in extremis afgeblokt werd maar Amallah nog het dichtst bij de zege kwam. Zijn pegel spatte op de paal uiteen, zodat iedereen zich na een aantrekkelijk kijkstuk kon vinden in een gelijkspel.