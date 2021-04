Anderlecht buigt achterstand om, wint topper van Club Brugge en doet reuzezaak in strijd om Play-off 1

Voor het eerst in drie jaar en in negen onderlinge confrontaties heeft een uitgekookt Anderlecht nog eens gewonnen van Club Brugge. Het draaide een achterstand in vier minuten tijd om in een 2-1 zege nadat het een hele wedstrijd nauwelijks had aangevallen. Paars-wit springt over Antwerp naar de derde plaats en staat nu wel héél dicht bij Play-off 1.

Aftasten met de handrem op. Zo liet de aanvangsfase, waarin geen van beide ploegen voluit ging, zich samenvatten. Club leek bij de eerste serieuze kans van de wedstrijd, na tien minuten, wel meteen op voorsprong te komen. De Ketelaere stak handig tot bij Vormer, die goed wegdraaide, uithaalde en via de voet van Miazga tegen de netten joeg. Op aangeven van de VAR besliste scheidsrechter Visser echter om het doelpunt af te keuren, omdat Vormer een klein voetje buitenspel stond.

In het vervolg van de eerste helft vielen er nog nauwelijks ernstige mogelijkheden te noteren. Flauwe kopkansjes, dat wel, maar geen noemenswaardige dreiging. Bij Anderlecht was het desalniettemin meerdere keren bibberen, omdat een onzekere Wellenreuther zijn defensie in gevaar bracht met ongelukkige tussenkomsten. Met een schotje van Badji, die voor de kampioen aan de aftrap was verschenen in de plaats van Chong, had de Anderlecht-keeper geen moeite. Ook bij Club ontstond er even paniek toen Mignolet een bal liet glippen, maar bij paars-wit kon niemand profiteren.

Foto: BELGA

Opvallend was dat RSCA met een heel andere instelling leek te voetballen dan maandag op Antwerp. Van offensieve dominantie was geen sprake meer, de jongens van Vincent Kompany concentreerden zich op hun defensieve taken en leken met schrik te zitten om naar voren te trekken. Brugge was baas, maar haalde er weinig uit.

Bij de rust bracht Philippe Clement met Noa Lang zijn joker in. Hij verving Badji. Eerst was er nog een kansje voor Anderlecht met een kopbal van Cobbaut, maar hij raakte de bal slecht en mikte heel ver naast. Daarna was het meteen Lang die zijn duivels ontbond. Hij ging aan het slalommen, Sambi Lokonga en Cobbaut toonden zich allebei een makkelijke prooi, en schoof de 0-1 koel in de hoek. Prachtig doelpunt. Een dikke zeven minuten had de Nederlander dus nodig om het verschil te maken. Niet lang na het openingsdoelpunt was er nog een gevaarlijk afstandsschot van De Ketelaere. Zijn schot vanop twintig meter was goed, maar Wellenreuther bracht redding voor paars-wit.

Foto: BELGA

Ommekeer

Middenin de tweede helft ging ook Kompany aan het wisselen – in de hoop hetzelfde effect te sorteren als Clement. Trebel en een slappe Ashimeru gingen naar de kant voor Cullen en Amuzu. Eerst was nog een kans voor Club, met Sobol die hard uithaalde met een volley vanop de rand van de zestien, maar naast mikte. Daarna bediende de ingevallen Amuzu met een strakke en afgemeten bal Nmecha, die de 1-1 maar voorbij Mignolet hoefde te prikken en niet faalde. Anderlecht zat plots weer in de wedstrijd.

Op vier minuten tijd veranderde het hele wedstrijdbeeld. Nadat het een hele wedstrijd nauwelijks had aangevallen, kwam paars-wit een kwartier voor tijd zowaar op voorsprong. Sambi Lokonga - die tot dan toe helemaal niet goed in de wedstrijd zat - haalde van heel ver uit en mikte de 2-1 knap en met krommende curve in de rechterhoek. Wat een ommekeer. Lang probeerde nog om opnieuw gelijk te maken met een schot van ver, maar Wellenreuther kwam met een prima reflex. Verder kwam de leider niet, Anderlecht hield de drie punten thuis.