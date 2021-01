Club Brugge wint makkelijk van Standard en breidt voorsprong in stand uit tot veertien punten

Alweer een topper gewonnen. Club Brugge raast door de competitie en telt na de makkelijke zege tegen Standard veertien punten voorsprong op de naaste achtervolgers Antwerp en KRC Genk. Het is voor Standard de eerste nederlaag sinds de aanstelling van trainer Mbaye Leye.

Club-trainer Philippe Clement liet Denswil en De Ketelaere op de bank. Sobol en Okereke speelden in hun plaats. Standard-coach Mbaye Leye greep steviger in na de late 2-2 op Oostende. Laifis werd naar de bank verwezen, Gavory kwam in zijn plaats. Ook Lestienne, Klauss mochten ten nadele van Carcela, Muleka en Tapsoba beginnen. Amallah was geblesseerd.

Club Brugge begon het best aan de wedstrijd. Na twee minuten stond Lang al aan het kanon maar zijn schot werd afgeblokt. Van de weeromstuit kwam Standard op voorsprong. Een vrije trap van Lestienne raakte een paar hoofden en zo kwam de bal voor de voet van Bokadi die van op drie meter Mignolet (0-1) versloeg. Ook de volgende kans was voor Standard. Mignolet maakte zich breed genoeg om Balikwisha af te stoppen.

Daarna was het weer de beurt aan de thuisploeg. En nu zou ze doorduwen. Lang zette zich tegenover vier Standard-spelers op een uittrap van Mignolet door op rechts. Met een zwierige beweging voorbij Raskin en dan Vanaken bediend. Een kopie van het doelpunt tegen RC Genk vorige week maar dan door Bost afgewerkt. Nu was het dus de beurt aan Vanaken (1-1).

Mata zorgt voor chaos

Club bleef doorgaan en Mata zorgde keer op keer voor chaos aan de rechterkant. De verdediger legde de bal op het hoofd van Vanaken die op zijn beurt Dost in schietpositie bracht. De Nederlander trapte hoog over. Het was slechts uitstel. Met de rust in zicht, na alweer een voorzet van Mata, kopte Dussenne weg in de voeten van Rits. Die haalde uit en Bodart kon de bal niet vasthouden. Dost stond op de juiste plaats om binnen te tikken (2-1).

Foto: BELGA

Tussendoor was Standard alleen nog komen dreigen via Klauss. Zijn hard schot werd door Mignolet gepareeerd waardoor Club toch met een voorsprong kon gaan rusten.

Na de kampwisseling trok Mata zich weer op gang. Andermaal rolde hij de linkerkant van Standard op. Zijn voorzet kwam perfect op de voet van Lang en het was 3-1. Club Brugge nam zich voor de wedstrijd rustig uit te spelen. De Rouches waren niet bij machte iets stevigs te ondernemen. Okereke zag nog een doelpunt afgekeurd.

Er was nog even opschudding toen Dost in het strafschopgebied tegen zijn arm kreeg en ref Laforge naar de stip wees. Na consultatie van de videobeelden werd die beslissing teniet gedaan. Het was het laatste hoogtepunt van een wedstrijd die na de 3-1 eigenlijk al helemaal was doodgebloed.