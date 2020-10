Genkse spitsen loodsen bleke Limburgers met overdreven cijfers voorbij Eupen naar 9 op 9

KRC Genk zet zijn opmars verder, een 4-0-zege tegen Eupen brengt KRC Genk via een 9 op 9 zelfs op een punt van leider Antwerp. Racing toonde zich tegen de fris voetballende bezoekers van zijn allerefficiëntste kant, naast de spitsen Dessers en Onuachu trof uitblinker Bongonda twee keer raak.

Jess Thorup had enkele verrassingen in petto voor het wedstrijdblad. Lag de basisplaats van Dessers in een 3-5-2 nog in de lijn der verwachtingen, dan was zijn keuze voor Wouters boven Thorstvedt al iets verrassender. Net zoals de verwijzing van Toma van de basiself naar de tribune. Op de bank werd immers een plaatsje voorzien voor… Junya Ito, die na een negatieve coronatest speelgerechtigd en fit genoeg voor een invalbeurt bleek. Ook Bryan Heynen haalde voor het eerst in bijna een jaar de bank.

Snelle strafschop

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de thuisploeg, na amper vier minuten kreeg de Bongonda bij zijn eerste dribbel een stevige por in de rug van Agbadou. Scheidsrechter Van Driessche twijfelde geen seconde en legde de bal op de stip, Onuachu trapte zijn negende van het seizoen onder De Wolf tegen de netten (1-0).

Een actieve Dessers mikte even later een kopbal op het dak van het doel, Uronen en Wouters probeerden het uit de tweede lijn: KRC Genk nam een veelbelovende start. De motor stokte echter na een kwartier, de volgende vijftien minuten waren volledig voor een onbevangen Eupen. Tot twee keer toe kwam Racing goed weg. Eerst moest Vukovic de doorgebroken Adriano Correia afstoppen en knalde Peeters de rebound maar net te hoog. Nadat Munoz zich even later liet rollen door een sterke Ngoy, hinderden enkele bezoekende spitsen mekaar om de klus af te maken.

Snelle uitbraak

Een hoofdschuddende Jess Thorup zag dat zijn ploeg vaak werd weggetikt op het middenveld. Racing zette te weinig druk vooruit en er zat veel te veel ruimte tussen de Genkse linies. Aan de bal dreigde alleen nog Bongonda met twee knallen op De Wolf. De 1-0-ruststand was gevleid, in de ultieme seconden vergat de doorgebroken N’Dri een aarzeling van doelman Vukovic af te straffen.

De pauze bracht op het eerste gezicht geen kentering, opnieuw N’Dri talmde in de eerste minuut na rust te lang om een aarzeling van Wouters af te straffen. Een minuut later stond het echter… 2-0. Onuachu verlengde een verre uittrap van Vukovic in de loop van Dessers, die oog in oog met De Wolf zijn tegenstrevers een snelcursus ‘afwerking’ gaf: ijzig kalm legde hij de bal in de verste hoek.

Tweemaal Bongonda

Manel Exposito, de rechterhand van de door Covid-19 getroffen hoofdcoach San José, gooide al zijn troeven op tafel en bracht spits Prevljak voor verdediger Heris. Hij zette zo de deur open voor de Genkse counter, een kwartier voor affluiten knipte uitblinker Bongonda het licht uit. Knap gelanceerd door Wouters miste ook hij niet oog in oog met De Wolf (3-0). Bongonda knalde van buiten de rechthoek zelfs nog de 4-0 tegen de netten, het lesje in efficiëntie werd een masterclass. Intussen had ook Bryan Heynen zijn langverhoopte rentree gemaakt, de Genkse metronoom maakte meteen indruk met zijn rust en overzicht.

KRC Genk pakte zo zijn eerste negen op negen in twee seizoenen en dringt na een 14 op 18 voorlopig zelfs de top vier binnen op één puntje van leider Antwerp. Eén week voor de derby op Stayen kreeg het vertrouwen een nieuwe boost al zal coach Jess Thorup zijn spelers met de beelden van de povere eerste helft met beide voeten op de grond houden.