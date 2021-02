Zulte Waregem raapt in 92ste minuut nog verdiend puntje op het veld van Charleroi

Charleroi en Zulte Waregem hebben zondagnamiddag 1-1 gelijkgespeeld. Gianni Bruno wiste in de absolute slotfase de openingsgoal van Benchaib uit.

Francky Dury nam bij Zulte Waregem terug plaats op de bank na een weekje quarantaine, maar echt scherp stonden zijn spelers niet aan de aftrap. Na 34 seconden stond Essevee - dat nota bene zelf had mogen aftrappen - namelijk al op achterstand. Gholizadeh loodste Benchaib door de verdediging en die liet Bostyn geen kans. Het middenveld van de bezoekers zag er bij deze fase niet goed uit. Het slechts mogelijke scenario voor Zulte Waregem natuurlijk, want Charleroi kon zo zijn geliefkoosde spel gaan spelen.

Het Waregemse middenveld bleef het aanvankelijk erg moeilijk hebben. Dury had Ibrahima Seck hoger in het veld geposteerd, maar de Senegalees werd duidelijk gemist in de recuperatie. Elke tweede bal was voor DeZebra’s. Gaandeweg herstelde Essevee wel het evenwicht en na tien minuten zorgde Dompé voor een eerste doelpoging van de bezoekers. De Fransman dribbelde zich goed vrij, maar zag zijn schot gekeerd door Descamps. Charleroi kwam nog amper in het stuk voor en kwam ook enkele keren goed weg wanneer Seck en Vossen hun doelkans niet afmaakten.

Sterke Descamps

Hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe meer Zulte Waregem de gelijkmaker verdiende. Dat Charleroi nog op voorsprong stond, had het vooral te danken aan zijn doelman Descamps, want die hield Seck met een schitterende parade van de gelijkmaker. De thuisploeg probeerde wel enkele keren tegen te prikken in de omschakeling, maar echt gevaarlijk werden de mannen van Belhocine niet.

De start van de tweede helft was bijna identiek aan die van de eerste: opnieuw een dertigtal seconden ver, opnieuw een reuzekans voor DeCarolo’s. Alleen werd de 2-0 onbegrijpelijk gemist door Fall. Hier kwam Zulte Waregem goed weg. Ook de tweede kans was voor Charleroi. Via Deschacht belandde een voorzet van Benchaib net niet in het eigen doel.

Voor het overige kregen we hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft: Zulte Waregem dat op zoek ging naar de gelijkmaker, Charleroi dat loerde op de counter. Ook nu kreeg Zulte Waregem, via Bruno en Dompé enkele mogelijkheden, maar de bal wilde er maar niet in.

💔 | Olivier Deschacht bezorgde z'n keeper een kleine hartverzakking! 👀#CHAZWA pic.twitter.com/NbpJ6wzoNV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 7, 2021

Late gelijkmaker

Essevee bleef ook in het slot aandringen. En uiteindelijk loonde het ook. Charleroi kreeg de bal in de blessuretijd niet weg uit de eigen zestien en Bruno werkte de bal na wat geharrewar tegen de touwen. Een oververdiende gelijkmaker voor Zulte Waregem, dat zo toch met een goed gevoel naar West-Vlaanderen terug kan keren.