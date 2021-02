Alweer 0-0 ... Anderlecht kan ook niet scoren tegen Cercle Brugge en stapelt gelijke spelen op

Same old story. Na drie goeie uitzeges – ook in de beker– kwam Anderlecht op Cercle Brugge weer niet verder dan 0-0. Het probleem blijft hetzelfde: tegen een goed georganiseerd team creëert paars-wit weinig tot niets. Zo liet het de derde plek in het klassement liggen en speelde het voor de twaalfde keer dit seizoen gelijk. Snel naar huis.

Wie is de man? Bij Anderlecht wordt dan al snel gekeken naar Lukas Nmecha of Albert Sambi Lokonga, maar bij Cercle hebben ze Olivier, Olivier Deman. Het twintigjarige jeugdproduct van de Vereniging kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie en was voor de rust de meest opvallende figuur. Zijn ouders hebben een Albert Heijn in Knokke, maar rustig boodschappen doen is niet aan de spits besteed. Altijd in beweging, gretig, met veel lef… Bij zijn eerste voorzet knalde Hoggas meteen voorlangs. Het was de enige kans voor de rust.

30 miljoen vs. 2,5 miljoen

Dat zegt veel over de eerste helft. Na drie uitzeges op rij – twee in de beker – moest Anderlecht doorstomen, maar veel stomen was er niet bij. Het schotje van El Hadj was amper het vermelden waard. Vincent Kompany koos nochtans voor dezelfde elf die vorige week vlot de maat namen van RC Genk. Het enige wat ons verbaasde was dat Jacob Bruun Larsen de voorkeur kreeg op Paul Mukairu. De Hoffenheim-huurling is op dit moment lang niet zo flitsend als verwacht, terwijl Popol toch op dreef was. Er kwamen wederom heel weinig paars-witte aanvallen van over de flank. Het centrum zat dicht.

Foto: BELGA

Cercle Brugge voetbalde natuurlijk niet naïef. Trainer Yves Vanderhaeghe koos voor een vijfmansdefensie en iedereen moest in de organisatie blijven. Het grappig is dat de basisploeg van groen-zwart door moederclub Monaco is samengekocht voor dik 30 miljoen. Tel even mee: Pavlovic 12 miljoen, Marcelin 10 miljoen, Vitinho en Lopes allebei 2,5 miljoen, Didillon 1,5 miljoen, Hotic 1,2 miljoen. Het basisteam van Anderlecht kostte dan weer amper 2,5 miljoen want alleen voor Murillo, Lawrence en Cullen werd een transferprijs betaald. Toch werd van RSCA verwacht dat ze het spel maakten.

Kompany greep in tijdens de pauze en bracht Mukairu. Niet veel later mocht ook Trebel zijn opwachting maken, maar het probleem van Anderlecht blijft hetzelfde. Dit team heeft het moeilijk tegen erg gesloten ploegen en kansen creëeren lukt dan amper. Cercle nam zelfs wat meer initiatief, want zowel Hoggas als Vitinho zetten de doelman nog eens aan het werk. Die Wellenreuther is op zich geen slechte keeper, maar een echte puntenpakker toonde hij zich ook niet. Dat bewees de Duitser toen hij nog eens naast een hoge bal sloeg.

Cercle-goal afgekeurd

Paars-wit kon derde worden in de stand, maar de bezoekers zakten weg. Het veld lag er nochtans heel bespeelbaar bij. Alleen werden op defensief vlak meer en meer ballen verkeerd ingeschat en toen Lawrence niet doortastend ingreep, schoof Ugbo het leer over de lijn. Cercle was in de zevende hemel, maar de VAR keurde de goal nog af: de bal week af via een Brussels been, maar toch nipt buitenspel.

Ugbo scoorde voor Cercle, maar dat feestje ging niet door. Foto: BELGA

De thuisploeg verdiende wel meer. Ja, Trebel trapte een vrijtrap op de lat, maar Cullen was minder goed en ook Sambi Lokonga kreeg afgelopen week misschien te veel lof. Mukairu was trouwens ook nergens. Cercle dicteerde gewoon de wet. Bij Anderlecht moest de inbreng van Diaby en Dauda voor meer dreiging zorgen, maar dat lukte slechts half en half. Mohamed Dauda was weliswaar energiek, maar Didillon moest er maar één voorzet uithalen. Een echt uitgespeelde kans kwam er niet.

Het uitcomplex van Anderlecht is dus nog altijd niet opgelost. Wie was dan de man in deze wedstrijd? Wij houden het op Olivier.