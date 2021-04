Yari Verschaeren trapt Anderlecht voorbij STVV naar Champions’ play-offs

Een treffer van Verschaeren tien minuten voor tijd, meer had Anderlecht tegen STVV niet nodig om een plek in de Champions’ play-offs te verzekeren: 0-1. Paars-wit was doorlopend de betere ploeg, maar morste met de kansen. Anderlecht eindigt de reguliere competitie zo met 12 op 12 en lijkt klaar om te vechten om de tweede plek.

Voor de beslissende wedstrijd om het laatste ticket in de Champions’ play-offs – oftewel de vroegere Play-off 1 – koos Vincent Kompany bij Anderlecht voor zijn vertrouwde elf. Peter Maes veranderde zijn ploeg op vier plaatsen: Steppe, Colidio, Van Dessel en Durkin kwamen in de ploeg voor Schmidt, De Ridder, Brüls en Steuckers.

Paars-wit had genoeg aan een punt om niet afhankelijk te zijn van het resultaat van KV Oostende tegen Cercle Brugge, en leek aanvankelijk ook weinig risico’s te willen nemen. Balbezit, en attent zijn op de lange ballen richting Suzuki en Mboyo. Maar offensief was het te weinig de eerste twintig minuten: El Hadj was slordig en Nmecha moest het afleggen tegen Buatu. Een kopballetje van Miazga en een plaatsbal van Ashimeru: het waren de enige wapenfeiten. Anderlecht mocht van geluk spreken dat Colidio net niet aan een voorzet van Suzuki kon, en in de tegenaanval profiteerde Murillo bijna van mistasten bij de thuisploeg, maar de Panamees ging voor eigen succes en schoof de bal naast.

Verschaeren naast

Op het half uur was er voor het eerst écht opschudding: Hashioka ging neer in de zestien na contact met Ashimeru – een randgeval – maar Laforge en de Nederlandse VAR Jochem Kamphuis gingen er niet op in. Op de tegenaanval lanceerde Cobbaut Verschaeren, maar de jongeling van paars-wit miste koelbloedigheid en trapte de bal naast de kooi van Steppe.

Vlak voor rust stak STVV nog twee keer de neus aan het venster: eerst trapte Mboyo de bal voorlangs, en vlak nadien kon Suzuki – tot speler van het seizoen verkozen bij de Kanarie’s – net niet bij een diepe bal van Mboyo.

Het goeie nieuws kwam kort na rust niet vanop Sint-Truiden, maar uit Oostende: daar was Cercle op voorsprong gekomen, en kon Anderlecht – hoewel Kompany niet op de hoogte wilde gehouden worden – toch al iets geruster ademen. Paars-wit bleef ondertussen de bal monopoliseren en had de match onder controle, maar tot uitgespeelde kansen kwam het niet. Sambi Lokonga kon wel twee keer aanleggen van buiten de zestien, maar de aanvoerder kon zijn schot telkens niet kadreren. Ook Murillo kreeg nog een kans, maar de Panamees trapte onbezonnen over.

Oostende stond nog altijd achter - en misschien gelukkig maar - want de bezoekers bleven morsen met de kansen. Nu was het de ingevallen Amuzu die het been van Steppe trof. Maar de treffer viel dan toch: Cullen recupereerde een bal, speelde in op Nmecha en Verschaeren werkte de harde voorzet van de Duitser in doel. Paars-wit kreeg zo wat het verdiende en eindigt de reguliere competitie met een knappe 12 op 12. Anderlecht staat nu derde, en heeft nu nog zes matchen om Europees voetbal af te dwingen.