Van een momentum gesproken: fel bekritiseerde Shved trekt Malinwa over de streep in degradatieclash tegen Moeskroen

Marian Shved godbetert. De Oekraïner over wie Wouter Vrancken eerder deze maand nog danig zijn beklag deed, verloste KV Mechelen in de degradatietopper tegen Moeskroen. Een wake-upcall mét resultaat, die een sprong naar plaats dertien in de stand oplevert.

Dat het halfweg slechts 1-0 stond, was een half mirakel. Koffi ontpopte zich tot uitblinker aan Henegouwse zijde, Malinwa verkwistte zelf een resem kansen en zag op de koop toe een snelle goal terecht afgekeurd worden. Walsh tikte een voorzet van Engvall, die buitenspel stond, binnen. Engvall was trouwens een van de twee nieuwkomers in de Mechelse basis. Vranckx ging eruit voor de Zweed. Achterin viel Bateau (adductoren) in extremis af. Hierdoor schoof Walsh op naar het centrum, en mocht Kabore nog eens meedoen.

Zweedse goal

Moeskroen-coach Simao had na de 7 op 9 eveneens geen redenen om zijn basisopstelling te veranderen. Ciranni, terug uit schorsing, voor Quirynen was zijn enige ingreep. Op het veld viel van die sportieve heropleving weinig te zien. KV domineerde de hele eerste helft, goed voor een balbezitpercentage van 72 procent. Met de rust in zicht resulteerde het overwicht ook in een geldig doelpunt. Een over het veld zwervende Hairemans stuurde Engvall knap diep. Die bereikte in het centrum zijn landgenoot Mrabti voor zijn derde goal in vier duels. Opnieuw moest de VAR een buitenspellijn trekken, alvorens de viering, vanop respectabele afstand, kon doorgaan.

Aan de overkant liep met Da Costa, goed voor drie doelpunten in evenveel matchen, eveneens een man in vorm rond. Maar de Kaapverdiër gaf in het eerste bedrijf niet thuis. Het enige Moeskroense gevaar creëerde Mechelen dan maar zelf. Thoelen schatte een vrije trap fout in. Peyre stond zijn doelman bij met een kopbal op de lijn.

Kopie Waasland-Beveren

Een gelijkaardig scenario als in de jongste thuismatch tegen Waasland-Beveren, toen Mechelen zijn voorsprong in het begin van de tweede helft uit handen gaf, leek zich opnieuw te voltrekken. Hoe Thoelen de kopbal van Agouzoul via de dwarsligger en zijn eigen achterhoofd toch uit doel kon houden, begrijpen we nog altijd niet. Dan had zijn Mechelse voorganger Theo Custers in 1985, in de partij tegen Anderlecht, minder geluk. Thoelen moest naarmate de partij vorderde niet onderdoen voor Koffi. Ook op de kopbal van Da Costa ging hij goed plat.

Het Moeskroense weerwerk leverde uiteindelijk toch de gelijkmaker op. Een doorgekopte hoekschop belandde op de arm van Schoofs. Scheidsrechter Vergoote aarzelde niet en wees stante pede naar de stip. Mohamed liet Thoelen voor zijn eerste seizoenstreffer geen schijn van kans.

Einzelgänger

Een draw met twee verliezers leek in de maak, tot Shved zijn duivels ontbond. Op aangeven van Schoofs kapte de invaller zich knap vrij. Koffi had op zijn harde schot geen antwoord klaar. De man die begin december door zijn coach nog een einzelgänger werd genoemd, antwoordde nu met de voeten. KV Mechelen loopt dankzij deze belangrijke overwinning drie punten uit op rode lantaarn Moeskroen, en kan dankzij de 6 op 6 toch met een goed gevoel het nieuwe jaar induiken.