Spektakel Am Kehrweg: OH Leuven geeft tot drie keer toe voorsprong weg in Eupen en moet vrede nemen met een puntje

OHL en Eupen hebben na een waar spektakelstuk 3-3 gelijkgespeeld. Als alle reuzekansen waren afgewerkt, had het net zo goed 6-6 kunnen zijn. De Leuvenaars gaven tot drie keer toe een voorsprong weg en lieten een kans liggen om een zaakje te doen richting Play-off 1. De mannen van Marc Brys zijn voorlopig zesde op twee punten van de top vier, maar die kloof kan aan het einde van het weekend vijf punten bedragen.

Al na vijftien seconden werd de toon gezet voor het vervolg van de eerste helft, die bol stond van de grote kansen. OHL-doelman Romo moest een gevaarlijke voorzet van Boljevic wegboksen. Aan de overkant begon Tamari aan zijn eerste slalom, de vuisten van Defourny behoedden Eupen voor een achterstand. Na nog geen zeven minuten dan ging de bal een eerste keer op de stip nadat Patris Musona tegen de grond werkte. Prevljak nam plaats achter de bal, maar Romo redde zijn penalty met een beenveeg.

Mercier en Tamari voor de bezoekers en Prevljak voor de thuisploeg kwamen met afstandsschoten dicht in de buurt van de openingstreffer, maar uiteindelijk was het Malinov die die op zijn naam schreef. De Bulgaar legde iets voor het halfuur aan vanop een twintigtal meter en knalde staalhard en overhoeks binnen via de paal.

🔥 | Mousa Tamari vernedert zijn tegenstander met deze heerlijke actie! 🇯🇴🥜#EUPOHL pic.twitter.com/LZaeFMBbRD — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 6, 2021

OHL kon zijn voorsprong nog geen minuut vasthouden. Bij een voorzet van N‘Dri mocht Heris vrij inlopen en de 1-1 onhoudbaar tegen de netten jagen. De Leuvenaars waren niet uit hun lood geslagen. Zeven minuutjes later gaf Bushiri een half metertje ruimte aan Henry in de zestien, en dat moet je de Fransman geen twee keer zeggen. Op aangeven van Tamari tikte hij de 1-2, zijn twintigste treffer dit seizoen, koeltjes in doel.

Tweede penalty

Tamari kreeg nog een megakans op de 1-3 net voor de rust toen hij alleen voor Defourny kwam, maar mikte naast. Vervolgens kwam de VAR met een bijzonder late interventie: met twee minuten vertraging zag hij een strafschopfout in een duw van Hubert op Boljevic. Scheidsrechter Bert Put ging akkoord, Eupen kreeg zijn tweede penalty. Musona deed beter dan Prevljak eerder in de wedstrijd en mikte de 2-2 rechtdoor in doel, de Panda‘s konden alsnog met een gelijke stand richting rust.

De grote kansen bleven zich ook in de tweede helft in sneltempo opvolgen. Kort na de pauze kwam Eupen ei zo na op voorsprong, maar een schot van Musona strandde op de lat. Het was aan de overkant dat niet veel later het vijfde doelpunt viel. Jemelka veroverde de bal en bediende Mercier, die slim de diepte indook en de 2-3 voorbij Defourny schoof. Even later kwam Tamari voor de tweede keer héél dicht bij een doelpunt, maar Defourny bracht redding bij het schot van de Jordaniër.

Wie dacht dat Eupen er wel geen derde keer in zou slagen om terug te keren na een achterstand, had het mis. Bij Leuven was de concentratie ondermaats, Prevljak kon met een uitstekende pas Musona op weg zetten naar zijn tweede treffer van de namiddag. Geen van beide ploegen slaagde er in het slot nog om in het laken naar zich toe te trekken.