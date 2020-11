Leider Club Brugge moeizaam voorbij KV Kortrijk dankzij sspectaculair doelpunt van Noa Lang

Zakelijk en zuinig, maar wel een tweede competitiezege op rij en de leidersplaats voor Club Brugge (1-0). Kortrijk vocht voor wat het waard was, maar een prachtig doelpunt van Lang brak de dijk van de Kerels. Dinsdag zal Club wel pakken beter moeten spelen tegen Dortmund als het wil meedoen in groep F.

Voetballen in een leeg stadion: ’t is niet de favoriete bezigheid van Club Brugge. Philippe Clement zal het niet graag horen, maar het valt ons al het hele seizoen op dat zijn ploeg zonder fans nét iets minder geïnspireerd of bevlogen speelt. Neem nu de match tegen KV Kortrijk, een wedstrijd die Club eigenlijk zelf in handen moet nemen en snel doodmaken. Niet dat de mannen van Clement het allemaal z’n beloop lieten gaan, want blauw-zwart trok wel naar voor. Maar het was allemaal zo slordig. Lang - die toch weer z’n partij speelde - spleet na vijf minuten de hele KVK-verdediging uiteen, maar botste op debutant Ilic. Daarna was het zowaar wachten tot net voor de rust vooraleer Club nog eens een grote kans kreeg. Die had Vanaken, op bediening van Diatta, eigenlijk moeten binnen leggen. Daartussen kregen we veel te veel middelmaat geserveerd, wat ook de verdienste was van Kortrijk. Vanderhaeghe had z’n ploeg compact opgesteld - ze gaven amper een krimp. Maar dat ze zo makkelijk ongeschonden de rust zou halen, hadden de Kerels zeker niet verwacht. Een droge 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Foto: BELGA

Club besefte dat het na de rust een tandje bij moest steken, en kreeg kort na de rust nog een uitgespeelde kans op de openingstreffer. Lang stak Diatta in gang, maar zijn voorzet kon net niet binnengewerkt worden door Badji. Zo begon de weegschaal toch stilaan over te hellen naar de kant van de thuisploeg, waar Rits luttele minuten later ook nog een goede poging kreeg. Op het uur bleek het dan toch prijs nadat Clement zélf ingreep. Hij bracht Krmencik, en die brak de match meteen open. Met een slimme kopbal legde hij kort voor doel terug op Lang, die met een halve retro prachtig kon scoren. Die goal bleek olie in de motor van Club, want Kortrijk raakte nu even niet meer van de eigen helft af. Een mooie combinatie leverde een kans voor Vormer op, al bleek zijn afwerking ondermaats. Zo lang Club die bevrijdende tweede niet maakte, was er wel hoop voor KVK. Vanderhaeghe bracht Derijck en ging plots 3-5-2 spelen. Dat lukte aardig: zo mocht Van der Bruggen eens aanleggen van op de rand van de zestien. Mignolet klemde makkelijk.

Uiteindelijk moest blauw-zwart zich nog naar het eindsignaal slepen voor die tweede competitiezege op rij: Clement bracht zelfs nog Kossounou in plaats van Diatta om de voorsprong te verdedigen. Het won zuinig en zakelijk én pakt de leiding, maar dinsdag zal het stukken beter moeten tegen Dortmund. Voor Kortrijk dateert de laatste zege nu al van 17 oktober, dus meer dan een maand geleden.

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Diatta (81’ Kossounou), Rits, Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Badji (59’), Lang (76’ Okereke)

KV Kortrijk: Ilic, Dewaele, Sainsbury, Rougeaux, Ocansey (90’ Golubovic), De Sart, Van der Bruggen, Jonckheere (87’ Van den Bossche), Mboyo, Gueye, Stojanovic (71’ Derijck)

Doelpunten: 60’ Lang (Krmencik) 1-0

Gele kaarten: 23’ Van der Bruggen, 55’ Stojanovic, 68’ Sainsbury, 72’ Diatta