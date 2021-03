VAR tackelt KV Oostende niet in strijd om Play-off 1: Gueye scoort in slotseconden winning goal na blunder Koffi

Oostende - Videodinges in Moeskroen-KV Oostende: in de strijd om Play-off 1 zag KVO zich bijna bestolen na een onbegrijpelijke beslissing van de VAR. Een doelpunt van Sakala werd afgekeurd omdat Theate, nipt buitenspel zonder bal, één meter verder een verdediger zou meegelokt hebben. Dat brak de Kustboys nét niet zuur op: Gueye scoorde in blessuretijd de levensbelangrijke winning goal. Anderlecht grijpt zich naar de haren.

Wie had dàt gezien? De eerste helft van Moeskroen-KV Oostende viel eigenlijk volledig terug te leiden naar één fase. Net voor de rust liep Sakala de bal binnen op een corner waar doelman Koffi zeep aan de handschoenen had. 0-1, een levensbelangrijke treffer die KVO richting Play-off 1 stuurde. Het vieren tussen de ploegmaats was net voorbij, de 22 spelers stonden klaar om opnieuw af te trappen. Tot ref Put plots naar z’n oortje greep. Was het een vermoeden van een duwfout? Hands? Alle aanwezigen op de perstribune haalden de schouders op. Tot Put ging kijken naar het schermpje en zijn arm in de lucht staf. Offside. Wààr?

Foto: BELGA

Even bij de les blijven: blijkbaar stond Theate enkele centimeters buitenspel toen Sakala de bal in doel werkte. Theate had de bal niet geraakt, maar zou een Moeskroen-verdediger meegelokt hebben. En zo zou Oostende voordeel gehaald hebben uit die situatie. Een compleet onbegrijpelijke beslissing: de verdediger in kwestie, Hocko, kon in geen jaren de bal onderscheppen. Hij liep zelfs aan de tweede paal, terwijl Sakala in het midden van de goal raak trof. Pure kafka. Toen enkele mensen uit het VAR-busje tijdens de rust in de perszaal wandelden, gingen meerdere journalisten verhaal halen. “We mogen niets communiceren. De fase was wel overduidelijk”, klonk het. Na de rust moest D’Arpino (KV Oostende) ook altijd rood krijgen na een zware fout die eindigde op een scheenbeen van Onana. Het failliet van de VAR, hoorden we recent nog van een coach uit 1A.

Gejuich in Anderlecht

Oostende, met een ietwat verrassend elftal zonder Bataille en Gueye gestart, had dat levensbelangrijk doelpuntje nochtans verdiend. Het beukte een helft lang op de poorten van Le Canonnier, al hield Moeskroen kranig stand. Na de rust kreeg KVO wél uitgespeelde kansen. Sakala besloot voorlangs, Skulason schoot alleen veel te wild over doel. De nervositeit bij de Kustboys nam toe met het klassement en plaats vier in het achterhoofd, en ook Moeskroen kwam eens piepen via Tabekou. Uiteindelijk zette KVO nog een slotoffensief op, en het werd beloond. In de blessuretijd kon de ingevallen Gueye van dichtbij de bevrijdende treffer scoren. Een golf van ontlading ontrolde zich bij de Kustboys.

De VAR-saga en de zege van Oostende Moeskroen zal vooral Anderlecht grijs haar bezorgen, dat nu zondag moét winnen van Zulte Waregem om nog te kunnen hopen op PO1. En ondertussen zijn wij benieuwd wat de Referee Department maandag te vertellen heeft.