Club Brugge duwt gaspedaal pas na rust in en evenaart grootste zege ooit bij AA Gent (0-4)

Wat een oplawaai! Geen aansluiting bij de top-acht voor AA Gent, wel een nog grotere afstand tussen landskampioen en de rest van het pak. Club Brugge was een helft lang nergens maar een gouden wissel en een spits die wél scoort, bezorgden de Buffalo’s een evenaring hun zwaarste thuisnederlaag ooit tegen de aartsrivaal: 0-4, alsjeblieft.

En weer heeft AA Gent het laten liggen. Of had u dat al eerder gelezen dit seizoen? Na de bekerexit tegen Eupen had Hein Vanhaezebrouck zijn spelers publiekelijk aan de oren getrokken. Met effect. KVO ging voor de bijl. De ruwe bijl. Maar bij de Buffalo’s moet je dit seizoen altijd met twee woorden spreken. De een keer dapper, vervolgens toch weer slapper. Club Brugge kloppen, dan floppen op KV Kortrijk. Dat wilde Vanhaezebrouck niet weer, op een blauwe maandag tegen de aartsrivaal. Toch presenteerde zijn team zich weer in twee gedaantes.

Club Brugge sneed er in de eerste helft slechts een keer goed door. Dost draaide zich slim weg van een voorzet van Sobol, waardoor Nurio verrast werd door Lang. Die plaatste de bal over. Op dat moment had de thuisploeg al op een strafschop gehoopt. Mignolet bokste een bal weg boven Depoitre en trok die vervolgens overeind. Scheidsrechter Van Driessche oordeelde dat de Gentse spits eerst zelf tegen de doelman aanbotste, ook al kreeg Depoitre wel een zetje van Sobol. Voer voor discussie, maar een strafschop kwam er niet.

Depoitre en Yaremchuk vinden elkaar, niet het doel

Het middenveld van de landskampioen verloor de strijd van Owusu, Kums en Bezus en kreeg geen poot aan de grond. Of hoe het zich net als op Charleroi fysiek liet aftroeven. Vanhaezebrouck had voorin Depoitre aan de aftrap gebracht, in plaats van Tissoudali. Meer gewicht in de schaal, waardoor Gent makkelijk lang kon spelen op zijn Twin Towers. Pas de tweede keer dit seizoen wisten Depoitre en Yaremchuk te excelleren. De vorige keer? Ruim vijf maande geleden, tegen Beerschot. Sindsdien sukkelde Depoitre met blessures en dus ook met vorm. Gisteren bleek hij toch een helft lang eens de gedroomde bliksemafleider voor Yaremchuk.

De twee vonden elkaar voortdurend, maar niet het doel. Yaremchuk, eerder al naast koppend, mikte een kopbal van Depoitre op de rand van de kleine baklijn over. Niet makkelijk maar een beetje sluipschutter maakt ze ook vanuit de heup. Dan was het knapper hoe Oekraïner zich doorzette tot de achterlijn en Depoitre vond. De voet van Mignolet behoedde Club van een achterstand. Nog knap samenspel van de twee torens leidde tot een afleggertje voor Mohammadi, maar die mikte tegen Mata. Dure missers, al wist AA Gent dat toen nog niet.

Gouden wissel De Ketelaere

Philippe Clement liet zijn arm ondertussen zwengelen. En zwengelen. Het zorgde niet voor een frisse wind. Alleen een schokeffect kon zijn ploeg weer reanimeren. Vandaar een drievoudige wissel. Sobol, een weer te lichte Chong, en de verzuipende Balanta bleven in de kleedkamer. In kwamen Denswil, Rits en De Ketelaere. Met effect. Club kwam scherper uit de kleedkamer. Met dank aan invaller De Ketelaere die voor the touch of genius zorgde dat 45 minuten lang ontbrak. De diep gestuurde Dost lobde zijn zesde van het seizoen over Bolat, zijn eerste in ruim een maand. Dat zijn neus voor goals groter is dan zijn collega’s aan de overzijde, dat staat vast. Maar in welk niemandsland stond Bolat? En waarom wordt de Nederlander niet opgepikt door Arslanagic? Defensieve fouten waar AA Gent dit seizoen een patent op heeft.

Buiten het stadion regende het opeens vuurwerk, ondanks de flinke veiligheidsmaatregelen buiten de Ghelamco Arena. Alleen De Ketelaere sloeg gensters. Voor het eerst pakte Lang eens uit met een geslaagde actie, Vanaken met een gouden tikje naar De Ketelaere. Bolat werd in de korte hoek gepakt: 0-2. Prins Charles is al beter post-corona dan de Nederlander. AA Gent was nergens meer. Vormer kreeg op de rechterkant de tijd om zijn haar in de plooi te leggen, zijn veters aan te trekken én de perfecte voorzet te geven voor doel. Dost, weer prima weglopend van Hanche-Olsen, klopte Bolat in twee keer: 0-3. Twee kansen, twee goals, dan ben je geld waard. Dost is back. AA Gent zag het jaloers aan.

De Nederlander mocht meteen rusten. Zijn vervanger maakte de pandoering voor AA Gent nog zwaarder. Een bal van Lang ging via de lat in corner, die Perez binnen kopte. Het eerste doelpunt bij het grote Club Brugge voor de Venezolaan, die momenteel de strijd wint van Badji. Invaller Tissoudali liet de 1-4 liggen maar meer dan een doekje voor het bloeden was het niet geweest.

Met 0-4 klop krijgen van blauw-zwart, Hein en de zijnen likken hun wonden. Nog vier speeldagen om te zorgen dat het seizoen niet half april al voorbij is. En dan de grote schoonmaak? Concurreren met Club Brugge kan momenteel niemand.