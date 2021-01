Geen doelpunten in slaapverwekkende wedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent

Te weinig durf, te weinig kwaliteit en bijgevolg ook amper kansen. Een uitzonderlijk saaie en slappe wedstrijd tussen Anderlecht een AA Gent heeft zondagavond geen doelpunten opgeleverd. Anderlecht is na die 0-0 vijfde met evenveel punten als nummer vier Standard, Gent is twaalfde met zes punten minder.

Het was te koud om in openlucht te slapen. Anders hadden we ons toch echt moeilijk wakker kunnen houden in het Lotto Park. Dooie boel, zeg. Van in de eerste minuten zat de wedstrijd op slot. Gent wachtte af en loerde op de counter, Anderlecht geraakte er niet doorheen. Een eerste kansje was voor de Buffalo‘s toen Depoitre doorstak tot bij Niangbo, die op doelman Wellenreuther besloot. Yaremchuk ontbrak overigens in de spits bij de bezoekers met een probleem aan de hamstrings. Bij paars-wit was Larsen, die voor het eerst aan de aftrap verscheen, de bedrijvigste man. Hij probeerde, maar tot veel leidde dat niet.

Bukari probeerde verschillende afstandsschoten, maar ook die werden nooit heel gevaarlijk. De beste kans van de eerste helft was misschien nog voor Larsen, die na een knappe borstcontrole net naast trapte. Depoitre deed aan de overkant een poging met het hoofd, maar hij kon niet goed controleren en besloot ruim naast. Voor Anderlecht probeerden Nmecha en Amuzu het nog net voor de rust, maar doelman Bolat kon twee keer relatief eenvoudig oprapen.

Foto: BELGA

Na de rust zette de slaapverwekkende vertoning zich gewoon verder. Kabbel, kabbel, kabbel. En toch stond Anderlecht net voor het uur ei zo na op voorsprong. Nmecha kon op een leeg doel af na een misverstand tussen Bolat en Hanche-Olsen, maar mikte vanuit een scherpe hoek naast. In de herneming pakte Sambi Lokonga nog met een gevaarlijk schot vanop de rand van de zestien uit, maar een alerte Bolat kon wegboksen.

Niet om aan te zien

Nadat er weer eens tien minuten helemaal niets gebeurd was – de laptop waarop dit verslag op geschreven is begon zichzelf zelfs al uit te schakelen omdat er te lang geen toets was aangeraakt - toonde Gent zich plots voor een eerste keer in de tweede helft gevaarlijk. Bukari stormde op Wellenreuther af, de Duitse keeper was bij de pinken en behoedde Anderlecht voor een achterstand. Enkele minuten later kreeg ook paars-wit nog eens een stevige mogelijkheid. Mukairu kreeg de ruimte om aan te leggen vanop randje baklijn, maar schoot over.

Een kleine tien minuten voor affluiten probeerde Lawrence eindelijk eens op te rukken op zijn linkerflank. Hij kwam ver, maar zijn laatste pas wist Nmecha net niet te bereiken. Mohammadi probeerde het aan de overkant nog met een afstandsschot, maar mikte naast. Verder dan dit soort halve kansen kwam geen van beide ploegen nog. Dit was niet zomaar slap, dit was niet om aan te zien.