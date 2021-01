Beerschot scoort drie keer tegen Zulte Waregem en wint onder Will Still voor het eerst sinds november

Beerschot weet opnieuw wat winnen is. Na acht wedstrijden zonder zege klopte het zondagnamiddag Zulte Waregem met 0-3. Raphael Holzhauser was (alweer) de grote man bij Beerschot: met twee assists leidde hij zijn team naar de eerste driepunter onder nieuwbakken trainer Will Still. En dat allemaal op een dramatisch veld...

Voor zowel Zulte Waregem, als Beerschot kon deze match een indicatie geven van hoe de rest van het seizoen er zou uitzien. De winnaar kon een zaakje doen in het klassement en de blik naar boven richten, terwijl de verliezer in de middenmoot bleef steken. Het klinkt bizar, maar zo dicht ligt alles dit seizoen bij elkaar.

Beerschot liet er in het Regenboogstadion aanvankelijk geen gras over groeien. Het schoot goed uit te startblokken en had via Joren Dom meteen een reuzegrote kans. De middenvelder schampte de bal met de buitenkant van de voet waardoor die tegen de dwarslat caprioleerde. Hier kwam de thuisploeg goed weg. Essevee herstelde daarna wel het evenwicht en Bourdin moest eens ternauwernood ingrijpen na een goede infiltratie van Sissako, die door de schorsing van Seck in de basis stond.

Holzhauser

Zulte Waregem had de bal, maar de grootste kansen waren wel voor Beerschot. Zowel Coulibaly en Holzhauser misten echter hun schot. Voor het overige was het povertjes aan de Gaverbeek. Beerschot liet de bal aan Essevee en probeerde, zonder succes, op het juiste moment toe te slaan in de omschakeling. Zulte Waregem probeerde op zijn beurt de lange Griek Kainourgios, terug in de ploeg na een hersenschudding, met voorzetten te bereiken, maar de kwaliteit van de centers liet de wensen over. In het slot van de eerste helft kreeg Sanusi nog een kans, maar zijn plaatsbal was te zwak om Bostyn in verlegenheid te brengen. 0-0 was de logische ruststand.

De tweede helft verliep net zoals de eerste, maar na tien minuten kregen we wel een goal te zien: Raphael Holzhauser haalde zijn fluwelen linker nog eens boven en schilderde een vrije trap perfect op het hoofd van Jan Van den Bergh. Die kon bijna niet meer missen en kopte Beerschot op voorsprong. De reactie van Zulte Waregem stelde niet veel voor. De Smet trapte eens schuchter naar doel en ook de ingevallen Colassin waagde zijn kans, maar Vanhamel moest zich nooit ongerust maken. Beerschot hield gemakkelijk stand tegen de steriele druk van de thuisploeg. Meer nog: op een hoekschop haalde Holzhauser zijn linker nog eens boven. Met opnieuw hetzelfde resultaat. Dom zag de bal graag komen en knikte de 0-2 tegen de netten.

Match gespeeld

Zulte Waregem probeerde de bakens nog te verzetten, maar kon nooit aanspraak maken op de aansluitingstreffer. In het slot werd het zelfs nog 0-3. Na een lichte penaltyovertreding van Srarfi zette Prychynenko de elfmeter feilloos om. Match helemaal gespeeld. Zo pakt Beerschot zijn eerste zege onder trainer Will Still en blijft het in de linkerkolom staan. Zulte Waregem blijft na zijn goede reeks van vier opeenvolgende zeges achter met nul op zes.