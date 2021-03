Club Brugge geeft het weg: Charleroi maakt einde aan zegereeks van tien wedstrijden

De fut is er uit bij Club Brugge. Na een slappe wedstrijd gaf het in de slotfase een 0-1-voorsprong weg in Charleroi. Shamar Nicholson maakte met een kopbal op een corner een einde aan een reeks van tien zeges op rij voor blauw-zwart.

Wat kan Club Brugge nog motiveren in de resterende matchen van het seizoen? De voorsprong op eerste achtervolger Antwerp bedroeg voor dit weekend vijftien punten en kon mits zeges in Charleroi en Gent groeien tot eenentwintig stuks. De vraag is niet of maar wanneer Club Brugge zijn zeventiende landstitel op de schouw kan zetten.

Het record van het meeste aantal zeges op rij is niet meer mogelijk, een ander doel kan nog wel: de play-offs zo snel mogelijk overbodig maken. Door de puntenhalvering kan Club geen kampioen worden bij het begin van die play-offs in mei, maar mogelijk wel na twee of drie speeldagen. Door de spankracht weg te zuigen uit de nacompetitie kan Club de ploegen een neus zetten die vorige zomer met alle geweld de play-offs

En een derde doel is om de rekeningen te vereffenen met de ploegen die hen in de heenronde een nederlaag aansmeerden. Voor Nieuwjaar verloor Club van Beerschot, OHL, Charleroi en Gent. Met die twee eerste ploegen werd de voorbije maanden al afgerekend, Charleroi en Gent waren dit weekend aan de orde.

De verplaatsing naar Charleroi riep herinneringen op aan de noodlottige busreis in februari die het coronavirus verspreidde in de spelersgroep. Onder anderen de volledige trainersstaf, Hans Vanaken, Noa Lang en Mats Rits raakten op weg naar de uitgestelde wedstrijd besmet.

Foto: BELGA

Met Charles De Ketelaere maakte gisteren het voorlaatste slachtoffer van de corona-uitbraak zijn wederoptreden. “CDK” mocht aan de rust invallen voor Youssouph Badji, die opnieuw de voorkeur had gekregen op zijn leeftijdsgenoot Daniel Pérez. Deze keer hield Badji het langer vol dan de dertig minuten die hem tegen Zulte Waregem gegund waren, maar opnieuw kon hij niet overtuigen in het shirt van Club Brugge. De 19-jarige Senegalees reageert vaak traag, maakt slechte keuzes en mist scherpte in de duels.

Wel overtuigend: Matej Mitrovic. De Kroatische verdediger speelde zijn eerste competitiewedstrijd sinds 2 februari 2020, toen er nog voor volle stadions werd gespeeld. Hij kreeg de voorkeur op Stefano Denswil om de plaats van de geschorste Odilon Kossounou in te nemen en deed dat met scherpte en precisie.

Charleroi zat aan 7 punten op 33, maar weet dat het onder de huid van Club Brugge kan kruipen. Toch waren de mannen van Karim Belhocine alweer onherkenbaar slap. Het gebrek aan grinta – normaal de troef van de Carolo’s – werd geillustreerd door het openingsdoelpunt. Ognjen Vranjes verloor te makkelijk het kopbalduel van Hans Vanaken, doelman Rémy Descamps kwam niet doortastend genoeg tussenbeide en Dorian Dessoleil gleed het schot uit een scherpe hoek van Hans Vanaken in doel. De dubbele Gouden Schoen verdiende lof voor het doorzettingsvermogen waarmee hij in de kans geloofde.

Foto: BELGA

Charleroi gaf niet de indruk te willen reageren. En ook Club liet zich in slaap sussen. Aan de rust kwam De Ketelaere, die een tik te verwerken had gekregen in de eerste helft. Op zijn beste niveau is “CDK” nog niet. En dat geldt ook voor Noa Lang en Tahith Chong, die er niet in slaagden beslissende acties te forceren voor de 0-2.

Twee penalty’s niet gefloten

Ref Lothar D’Hondt weigerde de bal op de stip te leggen toen Cédric Kipre Eduard Sobol aantikte in de zestien. Het leek een duidelijke penalty, maar ook de VAR corrigeerde D’Hondt niet.

Aan de overkant gebeurde later hetzelfde. Deze keer was Sobol de dader, Nicholson ging neer onder zijn tackle, maar D’Hondt zag er geen graten in.

Na de wissels met onder andere Ali Gholizadeh begon Charleroi eindelijk op de helft van Club Brugge te spelen. Blauw-zwart liep achteruit en doelman Simon Mignolet moest aan de bak. Eerst belandde een schot van Botaka op de paal, daarna moest hij een poging van Gholizadeh in corner verwerken.

Bij het ingaan van de blessuretijd was het dan toch raak na een hoekschop. Nicholson stond helemaal vrij en mocht binnenkoppen. De rekening met Charleroi is niet vereffend, de voorsprong op eerste achtervolger groeit wel tot zestien punten.

Foto: BELGA