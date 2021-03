Ngoy leidt de weg: Eupen neemt afstand van kansloos Kortrijk na een kanonskogel

Eupen heeft een slap Kortrijk met 2-0 gevloerd. KVK kreeg in negentig minuten geen kans tussen de palen, de Panda’s namen al bij al makkelijk afstand en slaan een kloofje van vier punten in de stand. De Kerels blijven achter met 0 op 9. Luka Elsner heeft nog veel werk voor de boeg.

Met Eupen en Kortrijk stonden de dertiende en de veertiende van het klassement tegenover elkaar, en dat was er ook aan te zien. Al zat er in de beginfase wel animo in de partij. De eerste kans was voor Eupen, maar Ngoys vizier stond nog niet scherp.

Het antwoord van KVK liet niet lang op zich wachten. Ocansey ontfutselde Heris de bal. Hij vond Chevalier aan de halve maan, maar die laatste trapte pardoes naast. Een misser, want van pressing was geen sprake.

Prevljak was de eerste die erin slaagde een doelman echt te testen, maar Ilic ging goed plat. Waarna het spel volledig inzakte. Het verslag van de eerste helft kan in feite met één woord worden samengevat: ‘naast’. Zowel Gano, Prevljak als Chevalier wrongen enkele kansen de nek om. Een onmachtig Kortrijk slaagde er in 45 minuten niet in om ook maar één bal tussen de palen te krijgen. Daarin leidde Eupen alvast aan de rust.

Foto: BELGA

Het duurde niet lang voor de Panda’s ook echt de leiding namen na rust. Al bij de eerste poging was het raak. Al moet gezegd dat Kortrijk kinderlijk verdedigde. Alhoewel, ‘verdedigde’… Peeters speelde Ngoy aan op de zijkant, waarna die naar binnen sneed. De spits kreeg de tijd om nog een koffie te drinken vooraleer hij aanlegde en de bal enig mooi in de winkelhaak trapte. De pressing waar KVK-coach Elnser zo op hamert, was in geen wegen of veld te bespeuren.

Kanonskogel

Kayembe leek vervolgens het lot van de Kerels te bezegelen. Vanuit de draai haalde hij uit, maar de hoek was te scherp. Daarna hield Ilic zijn team nog even overeind door een kanonskogel van Ngoy in hoekschop te boksen, maar het was slechts uitstel van executie. Baby bracht een bal goed voor. Musona kopte, Ilic zat er niet genoeg bij, waarna de Eupense kapitein in de rebound de netten ditmaal wel deed trillen.

Foto: BELGA

De uitploeg moest ei zo na de kelk tot op de bodem ledigen, want Van Driessche had een strafschopovertreding op Baby gezien. Na een VAR-tussenkomst werd die penalty terecht ongedaan gemaakt. Kortrijk kreeg in negentig minuten geen bal tussen de palen, waar Eupen meerdere kansen afdwong. Dan is een 0-2 een logische uitslag. Onder impuls van uitblinker Ngoy slaat Eupen zo een kloofje van vier punten op Kortrijk en is het bovendien mathematisch gered.