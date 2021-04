Ongelooflijk: Waasland-Beveren voorkomt rechtstreekse degradatie na winst tegen OH Leuven

Waasland-Beveren is voorlopig ontsnapt aan de degradatie. Het ging met 1-2 winnen bij OHL, met dank aan twee doelpunten van Louis Verstraete. Voor de Leuvenaars, die een kruis mogen maken over de play-offs, is het seizoen na die thuisnederlaag afgelopen. De Waaslanders maken zich op voor barrageduels tegen 1B-club Seraing voor het behoud.

OHL begon scherp en had duidelijk nog goesting in de Europe play-offs. Sowah knalde meteen op de lat. Ook de bezoekers probeerden het vanop afstand, maar het schot van Sinani ging wel twintig meter over. Aan de overkant ontpopte Sowah zich stilaan tot man van de openingsfase. De Ghanees kwam met een goed afstandsschot, dat een metertje over zoefde. Daarna kwam Tamari met een knappe slalom voor de Leuvenaars, maar hij was te zelfzuchtig en mikte ruim naast.

Na iets meer dan twintig minuten was er een eerste serieuze kans voor Waasland-Beveren. Koita mikte in het zijnet. Een bedrijvige Sowah deed aan de overkant precies hetzelfde. OHL had overwicht, maar op het halfuur kwamen de bezoekers tegen de gang van het spel in op voorsprong. Jur Schryvers stak vanop zijn rechterkant goed door tot bij Verstraete, die handig wegdraaide en de 0-1 in de korte hoek mikte. OHL-doelman Romo had de bal kunnen en misschien wel moeten hebben. Tamari kreeg op slag van rust nog de kans om gelijk te maken, maar de Jordaniër wilde het te mooi doen en trapte naast.

Foto: BELGA

Opnieuw Verstraete

Marc Brys greep in bij de rust en wisselde Malinov voor de meer offensief aangelegde Siebe Schrijvers. Die wissel pakte na een minuut al goed uit: Schrijvers sneed naar binnen vanop links en krulde de gelijkmaker knap in de verste hoek. Daarna viel het even wat stil, tot Frey en Koita op het uur geweldige kansen kregen op de 1-2. Telkens stond Romo echter in de weg met knappe saves. Niet veel later kreeg ook Henry aan de overkant een geweldige mogelijkheid, maar hij kopte de bal van Mercier net over.

Middenin de tweede helft sloeg Verstraete opnieuw toe. Bij OHL gaven ze Heymans alle ruimte van de wereld om voor te zetten, Verstraete kon Waasland-Beveren met het hoofd op voorsprong brengen. Leuven zette zo zijn grote zwakte nog eens in de verf: het geeft kinderlijk eenvoudig doelpunten weg. Schoonbaert kreeg even later nog een hele goeie kans op de 1-3, maar hij mikte van dichtbij op Romo.

Een teleurstellend Leuven had geen antwoord meer en moest een kruis maken over de play-offs. Voor Waasland-Beveren was het bang afwachten tot het laatste fluitsignaal – ook dat in Brugge – maar het liep goed af. Het degradeert niet rechtstreeks, maar gaat naar de barragewedstrijden tegen Seraing. Wat een einde van het meest onvoorspelbare voetbalseizoen aller tijden.

Foto: BELGA